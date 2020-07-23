快訊／客庄旅遊券申請延至28日！　系統重開「新登記方式」出爐

▲客委會浪漫客家庄旅遊券新申請方式。（圖／記者陳詩璧攝）

記者賴文萱／台北報導

客委會第二波「浪漫客庄旅遊券」今早申請第二天又當機，一度發布緊急公告，要民眾暫時不要登錄。客委會表示，稍早11點時系統已經重新開放，新的申請頁面更加簡化，方便民眾填寫。另外，客委會也決議要將登錄截止日期再延後2天至28日。

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▲客委會所推出的浪漫客家庄旅遊券第二天上午申請仍當。（圖／記者陳詩璧攝）

針對早上客庄旅遊券登錄再度出包，客委會坦言，其實這個狀況昨天發生後就沒有完全排除，主要是瞬間流量太大，昨天最大量一秒就衝破20萬人，但原本可以乘載的流量僅1700人。

稍早11點系統已重新開放，新的頁面登記方式更簡化，除去了先前圖片設計，讓填寫路徑更加簡單，根據《ETtoday新聞雲》實測，現在能正常使用登錄，很簡易就能填寫成功。不過，由於這2天系統不穩，客委會也決議，申請登錄的截止日期將再延後2天，從原本的26日延後至28日。

▲▼客委會浪漫客家庄旅遊券新申請方式，頁面更加簡化。（圖／記者胡治言攝）

客委會LINE今（23）日早上緊急發佈公告：因民眾登錄踴躍，湧入人數超過瞬間登錄請求數之限制，並自動啟動防護機制，以致造成民眾登錄速度緩慢或無法回應請求，雖經多方溝通，渠道方公司仍未能同意以專案方式取消人流限制，為提供民眾順暢之登錄平台，技術人員已規劃完成解決方案，現正測試中，請大家暫時不要登錄，俟完成測試後(預計9點前)再行作業，造成困擾請見諒。

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