客庄旅遊券破15萬人登錄！超過130萬人加好友　「LINE防禦機制」網當機

▲客委會強調活動為登記制「非先搶先贏」，呼籲國人「慢慢來，比較快」，建議按照身份證尾數單雙號「分流登錄」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

客家委員會加碼推出28萬份800元的「浪漫客庄旅遊券」，今（22）日起開放一般民眾加入LINE官方好友登錄抽籤；不過一早9點開放後，大量民眾湧入，造成活動網頁塞爆無法登錄。客委會下午2時說明，由於瞬間爆量，LINE有防禦機制以為是駭客入侵，隨後已向LINE公司溝通且緊急處理，狀況已獲得改善，目前也有超過15萬人登錄成功、逾130萬人加官方LINE好友，但客委會強調活動為登記制「非先搶先贏」，呼籲國人按照身份證尾數單雙號「分流登錄」。

客家委員會推出800元客庄旅遊卷分為「敬老家庭票券」與「一般票券」，均為14萬份，首梯次為65歲以上長者優先登記，20日已完成抽籤；一般民眾則是今（22）日上午9點開放登錄，抽獎結果於27日公布。一般民眾登記只要透過LINE加入「客家委員會」官方帳號（ID：@hakka_gov)）成為好友，於活動期間前往「客委會浪漫客庄遊」活動帳號完成登錄，即可參加抽獎。

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不過今（22）日上午9點一開放，民眾即塞爆客委會官方LINE，系統一度當機無法運轉，客委會在下午2時針對當機情形說明，由於LINE系統網頁每秒可容納1700人次，但活動開跑時，瞬間來了幾萬，而LINE有自動防禦機制，瞬間爆量讓系統辨別以為是駭客，才造成網頁當機無法承載。

▲實測登錄「客庄旅遊券」一度頁面當機。（圖／翻攝LINE登錄畫面）



客委會表示當時已與緊急LINE公司聯繫，溝通能否開放限制，後來已加緊處理中並獲得改善。至於當時為何選在LINE平台上舉行活動？客委會表示，當初評估認為LINE平台很多人用，為了讓民眾便利申請才選擇此平台，也有經過壓力測試，設定的承載量比照三倍券，每小時可容納百萬人次。

目前已有逾130人加入LINE好友，15萬人登錄成功，超過預定發行的14萬份，但可能暫時無加碼計畫。客委會表示，感謝大家對客家活動的關心，但強調「慢慢來，比較快」，由於活動採登記制「並非先搶先贏」，呼籲國人依照身分證或居留證尾數單雙號「分流登錄」。

▲「浪漫客庄旅遊券」登錄建議採單雙號分流。（圖／客家委員會）

客委會建議，7/22開放身分證尾數「雙號」登錄，23日開放「單號」登錄，以此類推24日雙號、25日單號，而7/26最後一天則「都可以登錄」。目前申請者不限年齡，採一人一機一證方式登錄。

而針對民眾反映「小孩沒有手機，沒有LINE帳號可申請」的情形，客委會回應，由於活動預算有限，無法人人有獎，而活動為推廣數位券消費，所以才採取綁定智慧型手機的方式，因此很抱歉，小朋友不在此次活動的對象裡。

活動將於7月27日下午5時前抽籤並公布得獎名單，抽獎結果將以活動LINE@發送中獎通知。獲得客庄旅遊券後將可使用至年底，可前往全台70個客家文化重點發展區、共多達3千5百多個商家，包括餐廳、民宿、商店（不含電商、百貨公司、量販店及全國性連鎖商店）等指定店消費。

每份「浪漫客庄旅遊券」，包含8張面額100元的QR CODE，持券至合作店家消費，結帳時點選「我要使用」，出示QR CODE後，消費每滿100元可折抵1張，最高可以一次折抵800元，也可以分次，在不同店家消費折抵，但「不得兌換現金或找零」。

浪漫客庄旅遊卷

1、參加資格：持有我國身分證的國民，或持居留證的非本國籍配偶。

2、登錄時間：7/22上午9時至7/26晚間24時。

建議依照身分證尾數單雙號採「分流登錄」：

7/22、24 身份證尾數【雙號】登錄

7/23、25 身份證尾數【單號】登錄

7/26 都可以登錄

3、申請辦法：首先加入客委會官方LINE（ID：@hakka_gov），點選下方電子旅遊券登錄選項，接著選擇「一般登錄」，輸入身分證字號、手機號碼、戶籍地址等基本資料即完成。※一證限領一次。

4、抽獎結果公布時間：客委會27日下午5時前會完成抽獎並公布名單，中獎者會收到LINE通知，點擊網址後填寫相關資料即可領券。

5、參與的店家：全國11縣市70個客家文化重點發展區，包含桃竹苗、雲林、高屏、花東等地區，可在官方LINE帳號中點選「找店家」查詢詳細資訊。

6、使用辦法：中獎者會得到8張100元的電子票券，結帳時出示畫面讓店家掃描QRcode即可。票券期限為8/1至12/31止。