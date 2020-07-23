影／瞬間流量1秒20萬人塞爆！客庄旅遊券登錄急喊卡　客委會回應了

記者賴文萱／台北報導

客委會第二波「浪漫客庄旅遊券」申請第二天又當機！客委會LINE今（23）日早上緊急發佈公告：因民眾登錄踴躍，湧入人數超過瞬間登錄請求數之限制，系統現正測試中，請大家暫時不要登錄。對此，客委會坦言，主要是瞬間流量過大，最大量1秒破20萬人湧入，昨天的狀況仍無法完全排除，但等修復後就會馬上再發訊息通知民眾。

▲客委會所推出的浪漫客家庄旅遊券第二天上午申請仍當。（圖／記者陳詩璧攝）

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針對早上客庄旅遊券登錄再度出包，客委會坦言，其實這個狀況昨天發生後就沒有完全排除，主要是瞬間流量太大，昨天最大量一秒就衝破20萬人，但原本可以乘載的流量僅1700人。

客委會表示，目前系統先暫停開放，會請技術人員針對流量部分進行修復，一修復好之後，同樣也會發訊息通知民眾已經開放登錄，但維修時間需要多久尚無法確定。

客委會LINE今（23）日早上緊急發佈公告：因民眾登錄踴躍，湧入人數超過瞬間登錄請求數之限制，並自動啟動防護機制，以致造成民眾登錄速度緩慢或無法回應請求，雖經多方溝通，渠道方公司仍未能同意以專案方式取消人流限制，為提供民眾順暢之登錄平台，技術人員已規劃完成解決方案，現正測試中，請大家暫時不要登錄，俟完成測試後(預計9點前)再行作業，造成困擾請見諒。

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