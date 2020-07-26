英1年援助中國27億…挨批「完全瘋了」　外相承諾：削減金援！

▲英國外交大臣拉布（Dominic Raab）宣布削減今年對中方的援助資金。（圖／路透）



文／中央社倫敦24日綜合外電報導

英國2018年曾向中國提供7160萬英鎊（約新台幣27億元）援助款，部分資金甚至被用來幫助中國企業與英國企業競爭。引發質疑後，外交大臣拉布（Dominic Raab）將削減今年對中方的援助資金。

英國《標準晚報》（Evening Standard）和《每日郵報》（Daily Mail）報導，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行對經濟造成衝擊之際，拉布表示，今年的對外援助預算將刪減29億英鎊。有消息人士強調，「斧頭將落在」中國身上。

隨著「香港特別行政區維護國家安全法」實施、中國被指控侵犯新疆維吾爾族穆斯林人權及未能抑制疫情傳播，英國和東亞經濟強國中國之間的關係迅速惡化。

這筆鉅額援助款的數據深藏在英國國際開發部（Department for International Development）年度報告裡，而報告在國會議員夏季休會前數小時才無聲無息公布。

▲英國2018年有7160英鎊的資金流向中國。圖為英國首相強生（左）、中國國家主席習近平（右）。（合成圖／路透）

根據報告，2018年有7160萬英鎊直接或透過聯合國和歐盟等機構，流向經濟規模是英國5倍的中國。中國現為全球第2大經濟體，僅次於美國，而英國排名第6。這筆援助款旨在幫助中國公民接受技術培訓、協助解決商業糾紛、敦促中國「支持人權」、培訓教師、打擊野生動物非法貿易和幫助中國建立離岸風力發電場等。

前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）抨擊這份報告揭露的內容，並質疑英國為何要把數千萬英鎊送給一個「違反所有規則」的國家。他還說，援助中國是「完全瘋了」，要求緊急審查英中關係。

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