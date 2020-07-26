送貨員闖內湖透天豪宅偷香奈兒珠寶　屋主剛領的三倍券也A走

記者張君豪／台北報導

內湖區民權東路6段23日發生一起重大竊案，一名42歲、平常在新北市載送布料的余姓貨運司機，涉嫌闖入該路段一透天厝屋內行竊，偷走屋主放在臥室欸的香奈兒鑽石對戒、振興三倍券等財物，被害人返家後發現遭竊報警，經屋主清點發現財損高達200多萬元新台幣，警方24日下午趕到樹林區某工廠旁巷弄內逮人，所幸遭竊珠寶全數尋回。

▲內湖警方循線逮捕涉民權東路6段透天厝珠寶竊案的余姓貨車司機。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內湖警方循線逮捕涉珠寶竊案的余姓貨車司機追回贓物。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方表示，23日當天下午，余姓竊嫌翻牆進入該棟透天厝，並以預藏的螺絲起子破壞該屋後門闖進屋內，余嫌在女屋主的臥室衣櫃內，發現約50件各類高價名牌珠寶，其中包括市價約10多萬元的香奈兒鑽石對戒，甚至連屋主夫妻兩人剛領的三倍券都不放過，余嫌行竊過程約半小時後離去。

▲余姓貨車司機行竊過程全遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

離奇的是，被害屋主約當天下午返家，但因竊賊從後門破壞闖入，加上搜刮完屋內財物後有收拾整齊，被害人當下並未發現家中失竊，直到晚上10點多屋主要拿剛領到的三倍券、才發現振興券、還有2萬多元現金都不翼而飛、連藏放在衣櫃內的高價首飾憑空消失，這才驚覺遭竊報警。

內湖警方獲報後成立專案小組，並從屋主住家周遭調閱監視器，發現一名黑衣男子開著貨車停放在路邊停車格，犯案後已紙提袋裝盛贓物後開著貨車離開，警方據此查出竊賊是一名在樹林區負責載送布料的貨車司機，警方24日持法院核發拘票、搜索票到樹林某工廠巷弄內攔堵到這名竊賊。

警方開車前後包夾喝令他下車，當時天氣炎熱，余男打赤膊在車內還搞不清楚狀況，就被喬裝的便衣警員直接拉下車制伏逮捕，警方當場找出失竊珠寶、振興券，但遭竊的兩萬多元現金已被余男花用約剩8千多元。內湖警方偵訊後依加重竊盜罪嫌將這名貨車司機移送士林地檢署複訊，檢察官訊後諭知他以新台幣2萬元交保候傳。

【其他新聞】



►快訊／南台灣治安讓蘇貞昌震怒！史上首例 高雄、台南市警局長同遭拔官

►快訊／警政署副署長劉柏良、警政委員詹永茂 接掌高雄、台南警局長

►現代版滴血認親！弱智女家屬控警始亂終棄 親子鑑定結果出爐...警局回應了

最新、最強美白好物



炎炎夏日靠這瓶