　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「緊衝連線造勢」與蘇貞昌合體！陳其邁：曾被嘲笑是「敗選者聯盟」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲民進黨高雄市補選候選人陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲蘇貞昌為民進黨高雄市補選候選人陳其邁站台  。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁，25日下午在高雄展覽館舉辦「會做事、趕緊衝，緊衝連線造勢大會」，行政院長蘇貞昌、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安都出席力挺，展現「大南方區域治理平台」的團結氣勢，主辦單位預計現場超過三千名鄉親，陳其邁也感性發言，曾被國民黨嘲笑是「敗選者聯盟」，他也在辦公室桌子上列出檢討事項，一件一件改進，讓民眾了解感受「有政府、會做事。」

▲民進黨高雄市補選候選人陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲民進黨高雄市補選候選人陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

陳其邁於台上表示，過去一年多來，高雄充滿爭議，沒有進步，讓人覺得很煩惱，下個月15號，希望大家為了心愛的故鄉，光榮投三次，勇敢站出來投票，和他一起打拼，做一個光榮的高雄人。他回想，去年初到台北行政院服務的時候，和蘇貞昌院長，被國民黨嘲笑是「敗選者聯盟」。蘇貞昌院長跟他講，讓他們去嬉笑怒罵，但是要做好，作給民眾看。他的辦公室桌子上，有一張密密麻麻的檢討事項，一件一件檢討、一件一件改進，讓民眾了解感受「有政府、會做事。」

陳其邁強調，自己雖然在台北打拚，從來沒有忘記自己是高雄人，更不能讓故鄉漏氣。無論是下大雨、做大水，或是登革熱，常常在深夜，趕回故鄉高雄，高雄有需要的時候，他會和高雄站在一起。他說，國民黨那時候常常攻擊他，說他三不五時跑回高雄。但他掛念高雄，有錯嗎？熱愛高雄，是他一生的志願，如果讓他一生只做一個選擇，那他的選擇，就是高雄。他以作為高雄人為榮。今年六月十七日，他辭去行政院副院長，因為他知道，接下來的幾年，是高雄轉型最重要的時刻。

最後他感性地說，2018年他失敗過，希望八月十五日的投票與接下來兩年，讓他有機會在高雄重生。他感謝在2018年支持他的鄉親市大，更要謝謝在2018年，沒有投票給他的朋友，讓他更加謙虛、反省，成為更好的人。他把握機會，在內閣團隊努力打拼、累積經驗。他會珍惜高雄人給他的教訓與教誨。他若擔任市長，一定會不斷努力的往前衝，全心全意為故鄉高雄奉獻。

ET快訊
賭王出殯第2天！最帥富二代「偷吃20歲女大生」　極品小三曝光
OL要求「徒手拿16杯手搖飲」上樓　外送哥最療癒反擊！網喊爽
綠島「湧6萬旅客」！超商全被掃空…居民崩潰發聲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「緊衝連線造勢」與蘇貞昌合體！陳其邁：曾被嘲笑是「敗選者聯盟」

70年前那夜...死守金門大膽島！島孤人不孤「建功傳令」命名戰史館

藍營打烏賊戰！被形容像山老鼠燒山　 地方憂綠營追查論文反擊

忍不住手癢...陳佩琪臉書談論文風波疑影射蔡英文　還稱要讓柯文哲「心驚膽跳」

吳益政到陳其邁場子外踢館！「高掛2大白布條」要向中央索討818億補助

陳玉珍分享「重裝備」！進毒氣室、丟手榴彈…自曝技術不好：會炸死自己

政院稱印製成本讓三倍券多花2.9億　游淑慧酸「笨蛋」：早叫你們發現金了

影／勸李眉蓁「更謙卑更努力」　朱立倫依約南下輔選：基於支持年輕人我還是會去

現任助理論文！「吳益政魅力因子研究」被挖出...4年後才解鎖　網笑：浪漫救場

王定宇嗆國民黨「防彈級厚臉皮」：沒證據就抹黑陳菊論文有問題

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

李眉蓁質詢狂捧韓國瑜「太瘦了」　花120秒問1道題：市長幾公斤？

銅板價！台南「古早味爆量乾麵」多汁水餃、中藥滷味絕對吃到撐

玖壹壹新歌首唱《過來我家坐》　洋蔥祝福媽媽「ㄙㄨˋㄩㄝˋ生日快樂」

闖紅燈＋未戴安全帽遭警攔自摔　 她上網嗆「欺負台北人」遭酸爆

「緊衝連線造勢」與蘇貞昌合體！陳其邁：曾被嘲笑是「敗選者聯盟」

70年前那夜...死守金門大膽島！島孤人不孤「建功傳令」命名戰史館

藍營打烏賊戰！被形容像山老鼠燒山　 地方憂綠營追查論文反擊

忍不住手癢...陳佩琪臉書談論文風波疑影射蔡英文　還稱要讓柯文哲「心驚膽跳」

吳益政到陳其邁場子外踢館！「高掛2大白布條」要向中央索討818億補助

陳玉珍分享「重裝備」！進毒氣室、丟手榴彈…自曝技術不好：會炸死自己

政院稱印製成本讓三倍券多花2.9億　游淑慧酸「笨蛋」：早叫你們發現金了

影／勸李眉蓁「更謙卑更努力」　朱立倫依約南下輔選：基於支持年輕人我還是會去

現任助理論文！「吳益政魅力因子研究」被挖出...4年後才解鎖　網笑：浪漫救場

王定宇嗆國民黨「防彈級厚臉皮」：沒證據就抹黑陳菊論文有問題

搭公車忘戴口罩！新北正妹羞炸「不搭了」　司機一舉動暖哭萬人

Energy前團長牛奶驚爆「腦部有白點」　洩跳舞受傷後遺症「恐失憶」！

見三浦春馬最後一面「只是睡著了吧…」　三浦翔平哭不停：你會再露出那張笑臉的吧？

Cheryl／歐美夯爆的Milani登陸台灣　超美浮雕玫瑰腮紅必搶！

中職／張進德首安球洪總親自收　回休息區開心拉弓

嘉義水餃名店挨批加醬料辣油要加價　網戰翻曝關鍵...業者說話了

不斷更新／周思齊2分砲、詹子賢陽春砲背靠背開轟　5局中信5比0統一

南韓Can Help！破天荒捐贈非洲聯盟「200萬張口罩」...灑2600萬元美金

不斷更新／張進德首安首打點反攻7分　悍將5局7比3超前樂天

中職／朱育賢拚百轟　曾豪駒：掌握住機會

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

政治熱門新聞

新北貢寮龍洞驚傳176人遭浪捲往外海　消防局緊急出動：已全數上岸

中山大學這碩班「臉書追蹤10萬人↑」就可報考

國民黨揭「綠色論文門」：抄親戚論文、維基百科複製貼上

洪孟楷：三倍券比消費券多花2.9億　政院回應了

三倍券每人500→2000！2次追加493億

中山大學校長遭爆曾任民進黨智庫董事

假學位連環爆！國民黨反咬綠營7人「大問題」

抄襲苦主雷政儒0表態！「銀行同事」曝近況

國防大學高官不倫戀　記過調離現職

黨員大會危機　柯P：有困難、盡力做

陳時中曾讚「真指揮官」！學者齊聲挺陳其邁防疫貢獻

李眉蓁競選總部成立　名單不見韓國瑜侯友宜！

政壇假學位流竄！「學霸」陳玉珍喊普查

「以為大家都台大畢業？」　柯媽批振興券太複雜

更多熱門

相關新聞

吳益政到陳其邁場子踢館！高掛2大白布條

吳益政到陳其邁場子踢館！高掛2大白布條

高雄市長補選進入最後倒數，民眾黨候選人吳益政25日下午現身高雄展覽館，向正在展覽館裡辦造勢的行政院長蘇貞昌與民進黨高雄市長補選候選人陳其邁喊話，表示要向行政院長索討縣市合併所欠的818億，並在外頭高掛「還高雄人818億、解決高雄人低薪問題」白布條。

朱立倫依約南下輔選李眉蓁：我支持年輕人

朱立倫依約南下輔選李眉蓁：我支持年輕人

李眉蓁競選總部成立　名單不見韓國瑜侯友宜！

李眉蓁競選總部成立　名單不見韓國瑜侯友宜！

各陣營請大咖　吳益政：選民才是最大咖！

各陣營請大咖　吳益政：選民才是最大咖！

李眉蓁被爆論文抄襲　中山大學首次背書：與這2人高度相似

李眉蓁被爆論文抄襲　中山大學首次背書：與這2人高度相似

關鍵字：

高雄市長補選陳其邁

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

即／找到人了！癌末女想見媽最後一面　母將到醫院探視

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

即／癌末女見到媽媽了！　母赴醫院探視心碎：懷胎10月怎麼會不難過

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

新北貢寮龍洞驚傳176人遭浪捲往外海　消防局緊急出動：已全數上岸

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

空氣凍結！阿嬤的花盆長出土河馬

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

小鐘《玩很大》大玩親親「擦槍走火」　眾人面前疑起生理反應

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

別再錯失頭獎！3星座本周擁「五星級運勢」

即／貢寮龍洞大浪突襲　102人被捲往外海

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

更多

最夯影音

更多
余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！
叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面