「緊衝連線造勢」與蘇貞昌合體！陳其邁：曾被嘲笑是「敗選者聯盟」



▲蘇貞昌為民進黨高雄市補選候選人陳其邁站台 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁，25日下午在高雄展覽館舉辦「會做事、趕緊衝，緊衝連線造勢大會」，行政院長蘇貞昌、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安都出席力挺，展現「大南方區域治理平台」的團結氣勢，主辦單位預計現場超過三千名鄉親，陳其邁也感性發言，曾被國民黨嘲笑是「敗選者聯盟」，他也在辦公室桌子上列出檢討事項，一件一件改進，讓民眾了解感受「有政府、會做事。」

▲民進黨高雄市補選候選人陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

陳其邁於台上表示，過去一年多來，高雄充滿爭議，沒有進步，讓人覺得很煩惱，下個月15號，希望大家為了心愛的故鄉，光榮投三次，勇敢站出來投票，和他一起打拼，做一個光榮的高雄人。他回想，去年初到台北行政院服務的時候，和蘇貞昌院長，被國民黨嘲笑是「敗選者聯盟」。蘇貞昌院長跟他講，讓他們去嬉笑怒罵，但是要做好，作給民眾看。他的辦公室桌子上，有一張密密麻麻的檢討事項，一件一件檢討、一件一件改進，讓民眾了解感受「有政府、會做事。」

陳其邁強調，自己雖然在台北打拚，從來沒有忘記自己是高雄人，更不能讓故鄉漏氣。無論是下大雨、做大水，或是登革熱，常常在深夜，趕回故鄉高雄，高雄有需要的時候，他會和高雄站在一起。他說，國民黨那時候常常攻擊他，說他三不五時跑回高雄。但他掛念高雄，有錯嗎？熱愛高雄，是他一生的志願，如果讓他一生只做一個選擇，那他的選擇，就是高雄。他以作為高雄人為榮。今年六月十七日，他辭去行政院副院長，因為他知道，接下來的幾年，是高雄轉型最重要的時刻。

最後他感性地說，2018年他失敗過，希望八月十五日的投票與接下來兩年，讓他有機會在高雄重生。他感謝在2018年支持他的鄉親市大，更要謝謝在2018年，沒有投票給他的朋友，讓他更加謙虛、反省，成為更好的人。他把握機會，在內閣團隊努力打拼、累積經驗。他會珍惜高雄人給他的教訓與教誨。他若擔任市長，一定會不斷努力的往前衝，全心全意為故鄉高雄奉獻。