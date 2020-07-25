大學博覽會／港城大祭288萬搶台生　麻省藥學每年送30萬獎學金

▲大學博覽會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大學博覽會今、明（25、26日）兩日在中國時報大樓舉辦，正值109學年度大學考試入學分發開放網路登記志願，主辦單位邀請學生及家長到場了解。許多國外大學推出高額獎學金吸引台灣學子，包含香港城市大學4年288萬元、美國麻省藥學科大每年30萬元獎學金等，津貼豐厚。

因疫情的關係，今年大博會以「迷你型」的攤會舉行，仍有近20所國內外的大學參與。主辦單位指出，考生這幾天需要快速找到與自己分數最接近又符合興趣的100個校系後進行網路登記志願，博覽會規劃了線上分享會、名師講座、電腦輔助落點分析，協助學子瞭解符合能力範圍的校系組合，降低人為失誤，提高選填志願準確度。

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玄奘大學校長簡紹琦說明，今年強推「日常津貼」只要學生學習時數滿一定的數量就可以申請一個月5000至8000元不等的津貼；另外，若今天第一志願選填玄奘大學，入學第一年即可領到3萬元獎學金，以及第一年免費住宿。

▲美國麻省藥學科大祭出一年30萬獎學金吸引台灣學生。（圖／記者崔至雲攝）

就讀香港城市大學的台灣學生戴相宇指出，今年學校新增了兩個校系，分別是資料科學系，以及香港唯一的獸醫學系，香港城市大學今年依舊推出每年18萬港幣（約台幣68萬）的豐厚獎學金，歡迎台灣學生申請就讀。另外，因疫情的關係，該校下學期已確定開設線上及實體兩種不同的選擇供學生參考。

美國麻省藥學科大、台灣招生處吳德民也說，該校藥學系今年推出6年即念完藥學博士方案，畢業後的考證率更高達82%，同時也推出每年一萬元美金的獎學金制度。目前約有10多位台灣學生就讀該校，都認為學校地理位置好，更相鄰哈佛大學，是個學習醫藥學專業的好地方。

此次參與展覽的學校包含交通大學、中正大學、亞洲大學、中國醫藥大學、國立台南大學、國立體育大學、義守大學、南華大學、佛光大學、玄奘大學、台北海洋科技大學、新加坡管理學院（SIM）、諾丁漢大學、香港城市大學、德國FHM密特丹科技大學、瑞士飯店管理&歐洲精品學院、英國University of Warwick、艾爾斯留遊學、達仁留遊學、力可留遊學、偉文文理短期補習班、樂學網、大考通訊社等單位，高二及高三學子可以撥空參觀。

