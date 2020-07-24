中山資管砸100萬獎助金攬才　今年入學新生每人獲2萬元

▲中山大學資訊管理學系與智慧電子商務研究中心首創「大學新鮮人獎助學金」，總額高達新台幣一百萬元，新生「人人有獎」。（圖／中山大學提供）

記者崔至雲／台北報導

因應後疫情時代人才需求，人工智慧與網路電子商務商機爆發，中山大學資訊管理學系與智慧電子商務研究中心，為鼓勵一心嚮往成為資訊管理、大數據分析及人工智慧人才的新生，首創「大學新鮮人獎助學金」，總額高達新台幣100萬元，且「人人有獎」。今年入學的50名大學部本地新生，每人皆可獲得2萬元獎助學金。

教育部國家講座教授、中山大學智慧電子商務研究中心主任梁定澎表示，年輕人選擇就讀資管系，是投資自己成為未來世界炙手可熱的人才；新生可將這筆獎學金用來購置資訊產品如筆記型電腦，提升自己未來的學習效果與職場競爭力。資管系主任林芬慧另加說明，中山資管鼓勵大學部學生參與「五年修習學、碩士」制度，並提供優厚的獎助學金，幫助學生在五年內完成大學及碩士學位。

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林芬慧指出，一般學生需花六年時間完成學士和碩士學位，「五年學碩生」完成碩士論文後，可利用第六年出國交換或攻讀雙聯學位，拓展國際視野。中山大學所提供的出國交換名額比例高居全國第一，且提供機票和每月一萬五仟元生活費，讓學生無後顧之憂，全心就學，充實自我成為國際資訊人才。

中山大學說明，智慧電子商務研究中心經教育部深耕計畫擇定為全球鏈結研究中心，符合深耕計畫接軌國際及鏈結全球的理念，是全國大專校院管理學院中，唯一入選的中心，為國際知名的研究單位。且在國際電子商務的論文發表排名中，名列世界前十名，提供有意進入資訊及電子商務領域發展的學子，最佳實作學習機會。

