私校首例！華梵大學9月起每年每學生發10.8萬獎學金　等同免學雜費

▲華梵大學校長李天任。（圖／華梵大學提供）

記者崔至雲／台北報導

華梵大學今（19日）宣布，將以獨招及個人申請方式招收具有個人特質及對創新實作有興趣的學生，今年9月起，提供大一新生與學雜費同額的「品德獎學金」，等同學雜費全免，創全國大學首例。升上大二至大四後，也可繼續申請獲得「創新共學獎學金」的全額獎勵，等同持續享有學雜費全免優惠。

華梵指出，全校海外學習人數比例高達4成，採小班互動性教學，生師比僅16.5，師生感情融洽，學生像一家人般共同學習。校長李天任強調，為了堅持辦學初衷，董事會決定在私立大學退場減碼的洪流中逆勢操作，擴大加碼挹注辦學資源在學生身上，向外界宣示華梵大學作為一所優質且精緻的書院型大學，將永續經營的決心。

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▲華梵大學9月起免學雜費。（圖／華梵大學提供）

李天任說明，今年9月起，只要是對自己未來有期許、願意投資自己、參與學校共同維運的學生，都歡迎來讀華梵，其中，大一入學新生選修「校園共同維運實習」課程，參與每週五小時的校園維運工作，每一學期即可獲得與學雜費同額之「覺之教育品德獎學金」5萬4千元，形同學雜費全免。

至於學生升上大二至大四後，李天任進一步說明，學生即可申請「創新共學特色人才養成計畫」的「創新共學獎學金」。為了激勵學生主動學習，培養團隊合作的創新實作能力，校方鼓勵學生尋找可以互相砥礪的學伴，組隊提出「創新共學計畫」，通過審查者每人最高可獲頒一學期5萬4千元獎學金，校方還會配給專屬設備與獨立創作空間，包括「百工學堂」各主題工作坊及「藝術村」工作室。

李天任強調，華梵董事會與校方願意給予學生最大的經濟支援，以及學習、生活、輔導與身心等各方面的支持，期盼獲得社會認同，以及家長及學生的共鳴，更盼有心人士的護持與贊助，未來華梵大學將透過各種管道持續募集與挹注資金，培育「華梵人」成為專業與操守兼備的社會菁英。