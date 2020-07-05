上班前抱抱！孩子一句「可以買妳半天嗎」掏400元　人母秒鼻酸：屁孩完勝

▲原PO被孩子感動到鼻酸。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

為人父母，最感動的時刻莫過於此！一位媽咪在臉書《爆怨公社》貼文，說她一周6天都在忙工作，能陪小孩的時間很少。最近她有天早上起床，刷牙洗臉完後回床上抱抱小孩，孩子突然問「妳一天薪水多少？」並掏出400元要「買妳半天」，還承諾「我會努力考100分賺獎學金然後再買你一天」，讓原PO秒鼻酸。

這位媽咪文中表示，她周一至周六都要忙工作，陪孩子的時間少得可憐，最近有一天早上照慣例起床，刷牙洗臉後回床上給小孩抱抱，結果突然被問「妳一天的薪水多少啊？」原PO就如實回答「大約1000元」，孩子接著問「但我只有400，可以買妳半天嗎？」問題引起她的好奇「為什麼要買我半天？」

請繼續往下閱讀...

接著小孩一席話讓人超感動，「我想要妳陪我睡到鬧鐘響，我起床後妳再睡一下；我刷牙、洗臉、換衣服、吃早餐、大完便後再叫妳起床，然後載我去學校上課妳再回家睡覺」，並說雖然自己的錢只夠買她半天、時間到媽媽還是得去上班，但不夠的部分，會努力考試100分賺獎學金還她。

▲小孩拿出好幾張百鈔，要買原PO半天的時間。（圖／翻攝自爆怨公社）

沒想到隔幾天晚上，孩子偷偷跑下樓又跑上來，拿了600塊給她，「禮拜一半天的薪水給妳，我會努力考100分賺獎學金，然後再買妳一天……」孩子超暖的舉動讓原PO把持不住「我的鼻子長檸檬了」、「#此回合屁孩完勝」。

貼文讓網友也紅了眼眶，「嗚嗚趕快抱緊」、「這劇情是老梗，但我有小小孩，我相信小小孩確實有可能講出這樣的話」、「利用時間多多陪伴他，好令人心疼」、「梗是老的，說的卻是每日現實」、「天啊鼻子酸酸的」、「好貼心的孩子。」

還有其他媽咪也感同身受，「我的女兒曾經也在我上班的時候，哭著叫我不要上班，我跟她說『如果媽媽沒有賺錢錢，買不起餒餒跟尿布』。後來我女兒飛快的跑去遊戲包包拿了大富翁的錢給我，跟我說『錢錢給妳，可以不要上班嗎？』。」