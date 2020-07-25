尾隨性侵6歲女童！台中遊覽車司機認「做了不好的事」　法官重判7年8月

▲台中6歲女童遭到遊覽車司機尾隨性侵。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者莊智勝／台中報導

台中市太平區4月發生一起女童性侵案，55歲的陳姓遊覽車司機因載著香客參加廟會活動，因此暫時停靠在當地休憩，不料陳嫌發現公園內有名6歲女童獨自玩耍，竟心生歹念尾隨性侵。警方獲報後根據特徵在短短1小時內就逮捕陳嫌，陳當下也承認「確實做了不好的事情」，全案火速偵結。台中地院審酌，認為陳嫌惡性重大，且犯後至今未與家屬達成和解，因此依加重強制性交罪嫌，判其有期徒刑7年8月，全案可上訴。

警方調查，已婚、育有2個孩子的陳嫌是遊覽車司機，4月7日晚間載著香客參加廟會活動，因此將車停靠在太平區小憩。當天晚間7時許，陳嫌見到公園內有名6歲女童獨自玩耍，心生歹念一路尾隨女童，並趁四下無人之際強抱往暗巷處性侵得逞。

事後女童返家，向就讀國中的哥哥哭訴「那裡痛痛」；哥哥得知後連忙向當地里長求助，並報警逮人。警方獲報後掌握陳嫌特徵，並於案發後短短1小時就逮到人。陳嫌落網後坦承犯行，承認自己確實「做了不好的事情」，事後也感到相當後悔。

台中地院合議庭審理，認為陳嫌明知女童年幼，但為了滿足一己私慾，竟強行侵犯女童，導致被害人心理產生陰影，更嚴重影響社會治安，惡性重大，且考量陳嫌犯後至今未與家屬達成和解、或賠償，因此依加重強制性交罪嫌重判陳嫌7年8月，全案可上訴。

欸~妳過來一下！妳過來一下

二手票券豐富你的生活

▼警方獲報後掌握嫌犯特徵，於案發後1小時火速逮人。（圖／記者白珈陽翻攝）