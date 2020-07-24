彰化水利會砍400棵20年大樹「為了種電」　民眾怒批：超級離譜

▲彰化農田水利會砍樹為了種電。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化農田水利會為了種電將400棵高聳的林蔭大樹都砍成了光凸凸一片，這些樹齡又都已經超過20年，為何一定為了種電一定得砍樹，讓在地人氣到大罵，並質疑別的國家都巴不得多種樹降溫度，而彰化卻是帶頭砍樹，「真的有夠誇張、超級離譜！」若砍樹種電工程未來在彰化全面進行，恐會陷入前所未有的浩劫。

今天的砍樹種電行動，一大早施作人員便從美麗的溪州鄉莿仔埤沿岸開始動手，20多棵的樹灌溉長成大樹，工人卻不到幾分鐘便將1棵樹砍到只剩根部，民眾得知後爭相走告，並認為水利會不應該用，砍樹建置太陽能板種電，這將會使彰化縣入前所未有的危機，更希望為政者應該為下一代子孫長遠考慮，不應該拿樹來開刀。

而彰化縣長王惠美在年初也說過，彰化彰濱工業區發電量多達100MW有非常大的發電量，彰化沒有缺電的疑慮，民眾更質疑，莿仔埤圳當年種這些樹，無非就是攸關環境綠美化，水利會做好水利建設就好，這些樹長得好好的，颱風來也不曾倒塌影響用路人，如今卻砍樹用來種電，真的是無法想像。

太陽能光板24日施工日開始，便得砍掉沿線400棵樹，再者這些樹都是苦楝樹及羊蹄甲等，長了20年根深入水泥護岸未來更容易破堤，影響到民眾出入安全，因此將這些樹全部砍掉。

他說，沿線共有400多棵路樹，因為長期影響用路人視線，颱風一來，威脅用路人安全，其次根系太深，將來恐造成水泥護岸裂痕而破堤，因此藉由這次工程一併將其砍除。

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