　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她下班家事一條龍！老公吃飽玩手遊...見碗沒洗「妳都在忙什麼」　網氣瘋了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲洗碗,洗餐具,做家事。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

「真不知道妳今天晚上都在幹嘛！」一名人妻日前下班回家，就忙著打掃環境和垃圾分類，等老公回來後，又忙著張羅晚餐，飯後先生直接回房，爽吹冷氣玩手機，而她則繼續和家事奮戰，好不容易事情告一段落，她才坐下來休息不到10分鐘，對方出來看到水槽的碗筷，竟不悅地質問，簡短的一句話讓她備受委屈，也點燃廣大網友的怒火。

人妻在爆怨公社po文發洩苦悶情緒，當天她下班一到家，就開始整理垃圾跟分類，「家裡換了幾件家具，有一大堆沒用的跟垃圾需要丟棄，整理完等垃圾車來，提著大小包趕快去丟，接著回到家繼續整理。」

請繼續往下閱讀...

沒多久，先生也下班回到家，於是她趕緊停下手邊工作，並進廚房做飯，「這時老爺在房間開冷氣、玩手機、喝著酒，煮好請他出來吃飯，吃完老爺拍拍屁股，回房間繼續玩手機、看電視、吹冷氣。我先把碗筷收去廚房，繼續收拾那堆東西，分類到差不多了，接下來開始客廳打掃、拖地，房間拖地。」

▲女友,失戀,分手,哭（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

原po忙到一段落時，想說坐在沙發上休息片刻，結果不到10分鐘，老公突然走出房間，不悅地說「碗洗了沒？不知道妳在忙什麼，連碗都沒洗。」

聞言，她足足深呼吸了3次，接著默默進廚房洗碗，「洗碗後去洗澡，開著蓮蓬頭小小聲的哭。老公我自己要嫁的，就算當初他能給我的就是一身債務......，不是我不反駁，他反駁的話比你想的更無情，大家都說是我自己寵壞他，我要自己扛，我們結婚15年了，因為不孕...或許是補償心理，覺得對不起他。」

文章讓大票網友不捨又憤怒，紛紛表示「不孕不代表老公可以糟蹋妳，也不代表妳可以作賤自己，真正懂得珍惜的人不會把妳的付出視為理所當然」、「把另一半當太后寵的男人，才有資格當老爺吧」、「請不要把婚姻當墳墓好嗎」、「為什麼要嫁給一個連家事都不會做的智障？正常人早就離婚，不孕有什麼好虧欠的」、「期望妳能更愛自己...加油」、「我會離開，補償個屁」、「請離婚」、「妳是他的老婆，不是他的傭人」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
 

ET快訊
快訊／午後雷雨彈！　北北基桃等16縣市大雨特報
龍洞大浪176人遭捲往外海　消防局回應現場狀況
快訊／癌末女見到媽媽了！　母心碎：懷胎10月怎麼會不難過
陸男殺妻用絞肉機碎屍沖馬桶　被發現前淡定受訪「演技驚人」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／午後雷雨彈爆發！北北基桃等16縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風

天天聊LINE！10年兄弟「婚禮放鴿子」人間蒸發　新郎打聽狀況：斷交嗎

日本友誼城市搶購台南芒果　黃偉哲：歡迎大家一起來瘋芒果！

快訊／統一發票5、6月中獎號碼出爐！　千萬大獎得主看這裡

大學博覽會／港城大祭288萬搶台生　麻省藥學每年送30萬獎學金

牛稠子「車站公園」正式啟用　林佳龍肯定地方努力打造台南新亮點

她下班家事一條龍！老公吃飽玩手遊...見碗沒洗「妳都在忙什麼」　網氣瘋了

逛賣場驚見「夏天聖品」！　網曝超強用途：不開冷氣還會被冷醒

台南菁英扶輪社化身傳愛志工　守護銀髮老寶貝

畢業生看過來！　永康中心4場徵才等你來

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

李眉蓁質詢狂捧韓國瑜「太瘦了」　花120秒問1道題：市長幾公斤？

玖壹壹新歌首唱《過來我家坐》　洋蔥祝福媽媽「ㄙㄨˋㄩㄝˋ生日快樂」

基隆男「來回輾狗」！小黑狗血泊中掙扎…他竟下車補一腳

銅板價！台南「古早味爆量乾麵」多汁水餃、中藥滷味絕對吃到撐

快訊／午後雷雨彈爆發！北北基桃等16縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風

天天聊LINE！10年兄弟「婚禮放鴿子」人間蒸發　新郎打聽狀況：斷交嗎

日本友誼城市搶購台南芒果　黃偉哲：歡迎大家一起來瘋芒果！

快訊／統一發票5、6月中獎號碼出爐！　千萬大獎得主看這裡

大學博覽會／港城大祭288萬搶台生　麻省藥學每年送30萬獎學金

牛稠子「車站公園」正式啟用　林佳龍肯定地方努力打造台南新亮點

她下班家事一條龍！老公吃飽玩手遊...見碗沒洗「妳都在忙什麼」　網氣瘋了

逛賣場驚見「夏天聖品」！　網曝超強用途：不開冷氣還會被冷醒

台南菁英扶輪社化身傳愛志工　守護銀髮老寶貝

畢業生看過來！　永康中心4場徵才等你來

轉型大前鋒還飆三分　西蒙斯熱身賽9分7籃板9助攻領勝

中職／卡本特強碰索沙　運彩看好樂天勝富邦

快訊／午後雷雨彈爆發！北北基桃等16縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風

《雷神4》劇本寫好了！　導演給出「2承諾」洩劇情走向

王瞳不倫戀後踩紅岩石「求姻緣卡」　卡片失手掉地現壞兆頭

盜刷大嫂信用卡30萬賠一命！出獄好心收留卻吃裡扒外　他慘被凌虐亡

黃明志「深夜看謎片」音量過大　鄰居氣炸...竟隔牆互爆粗口

關於LEBRON 18的五件事　探究詹姆斯奧蘭多上腳最新簽名鞋

快訊／新北貢寮龍洞驚傳176人遭大浪捲往外海　消防局緊急出動：已全數上岸

養老院死9年「家屬不知情」！姪女怒：喪葬費被領走...案情超詭異

為什麼不摸我！天竺鼠原地心碎　凝重表情望向媽...哀怨臉笑翻網

生活熱門新聞

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

即／找到人了！癌末女想見媽最後一面　母將到醫院探視

快訊／2縣市大雨特報！午後防「強對流雷雨彈」連炸4天

別再錯失頭獎！3星座本周擁「五星級運勢」

男友吵著要她裝定位軟體！4大功能曝　過來人：超變態

徵人剝蚵試用期30元　內行人揭：婆媽爽賺

921前夕也這樣？嘉義天空「血紅末日」焚燒

抽動滋券意外揭穿男友秘密：我被騙了8年

烏山頭親水公園玩！台南情侶「下體長皰疹」怒1星

三倍券攪爛成雪花　經濟部回應了

兒樂破天荒100元無限玩！邊緣人爽翻

嬤遭撞冤死！亡魂顯靈吐線索...警速逮兇嫌到案

威力彩史上最高頭獎30億4人均分　彩券行闆娘曝秘訣

論文網第2名身分曝光　「樓鳳碩士」爆紅

更多熱門

相關新聞

灌籃高手手遊宣佈參展ACG博覽會

灌籃高手手遊宣佈參展ACG博覽會

DeNA於今7/24(五)宣布，將攜旗下多人競技手遊《灌籃高手 SLAM DUNK》參展2020台北國際動漫展(ACG)，場佈圖同步釋出，以白紅色為設計的簡單熱血風格，還原動漫鐵軌及籃球場等知名場景，現場更打造一座迷你實體小籃球場，讓玩家無論在線上線下都能來場刺激的籃球競技。

走進捷運站！盛夏就是要玩好玩滿

走進捷運站！盛夏就是要玩好玩滿

夫手機「收藏女同事無碼片」小三：是我先的

夫手機「收藏女同事無碼片」小三：是我先的

醫提「網路遊戲障礙」9症狀：是一種精神疾病

醫提「網路遊戲障礙」9症狀：是一種精神疾病

女友懷孕才知她已婚！男偽「綠帽夫簽名」陪墮胎

女友懷孕才知她已婚！男偽「綠帽夫簽名」陪墮胎

關鍵字：

家事老公手遊洗碗做飯

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

即／找到人了！癌末女想見媽最後一面　母將到醫院探視

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

小鐘《玩很大》大玩親親「擦槍走火」　眾人面前疑起生理反應

空氣凍結！阿嬤的花盆長出土河馬

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

即／癌末女見到媽媽了！　母赴醫院探視心碎：懷胎10月怎麼會不難過

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

快訊／2縣市大雨特報！午後防「強對流雷雨彈」連炸4天

他臥舉「遭槓鈴壓頸」腦死　World Gym賠1320萬

中國駐休士頓領事館關閉！美方人員破門而入

別再錯失頭獎！3星座本周擁「五星級運勢」

更多

最夯影音

更多
余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！
叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面