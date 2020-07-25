她下班家事一條龍！老公吃飽玩手遊...見碗沒洗「妳都在忙什麼」　網氣瘋了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

「真不知道妳今天晚上都在幹嘛！」一名人妻日前下班回家，就忙著打掃環境和垃圾分類，等老公回來後，又忙著張羅晚餐，飯後先生直接回房，爽吹冷氣玩手機，而她則繼續和家事奮戰，好不容易事情告一段落，她才坐下來休息不到10分鐘，對方出來看到水槽的碗筷，竟不悅地質問，簡短的一句話讓她備受委屈，也點燃廣大網友的怒火。

人妻在爆怨公社po文發洩苦悶情緒，當天她下班一到家，就開始整理垃圾跟分類，「家裡換了幾件家具，有一大堆沒用的跟垃圾需要丟棄，整理完等垃圾車來，提著大小包趕快去丟，接著回到家繼續整理。」

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沒多久，先生也下班回到家，於是她趕緊停下手邊工作，並進廚房做飯，「這時老爺在房間開冷氣、玩手機、喝著酒，煮好請他出來吃飯，吃完老爺拍拍屁股，回房間繼續玩手機、看電視、吹冷氣。我先把碗筷收去廚房，繼續收拾那堆東西，分類到差不多了，接下來開始客廳打掃、拖地，房間拖地。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

原po忙到一段落時，想說坐在沙發上休息片刻，結果不到10分鐘，老公突然走出房間，不悅地說「碗洗了沒？不知道妳在忙什麼，連碗都沒洗。」

聞言，她足足深呼吸了3次，接著默默進廚房洗碗，「洗碗後去洗澡，開著蓮蓬頭小小聲的哭。老公我自己要嫁的，就算當初他能給我的就是一身債務......，不是我不反駁，他反駁的話比你想的更無情，大家都說是我自己寵壞他，我要自己扛，我們結婚15年了，因為不孕...或許是補償心理，覺得對不起他。」

文章讓大票網友不捨又憤怒，紛紛表示「不孕不代表老公可以糟蹋妳，也不代表妳可以作賤自己，真正懂得珍惜的人不會把妳的付出視為理所當然」、「把另一半當太后寵的男人，才有資格當老爺吧」、「請不要把婚姻當墳墓好嗎」、「為什麼要嫁給一個連家事都不會做的智障？正常人早就離婚，不孕有什麼好虧欠的」、「期望妳能更愛自己...加油」、「我會離開，補償個屁」、「請離婚」、「妳是他的老婆，不是他的傭人」。

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