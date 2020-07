傳「吸指無碼片」惹怒正宮！人夫黑歷史被起底　小三認賠殺出

▲老公手機有女同事裸照,正宮氣炸!(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者劉維榛/綜合報導

去(2019)年底,黃姓女子在職場上認識一名葉姓人夫,多次傳自己的無碼照、吸吮手指的影片給對方觀賞。葉妻不滿老公手機有陌生女子裸照,認為配偶權受侵犯,氣得向黃女提告並求償60萬元。對此,新北地院法官認為,黃女確實逾矩同事關係,判決賠償10萬元,可上訴。

判決書指出,黃姓女同事傳送全裸浴照、吸吮手指性暗示影片,以及蕾絲內衣的性感照到葉男手機裡調情。今年1月時,葉妻查看老公手機時,發現各種不堪入目的畫面,她氣得找上黃女責罵,「你知道我結婚我有三個小孩你還這樣子」、「破壞人家家庭不要臉」。

葉妻面對黃女的介入,直接起底先生的黑歷史,透露先生為外遇慣犯,「我老公不只你一個,他還外面還很多個」、「You are not the only one」。黃女得知失望的回應「我還真傻」。

面對質問時,黃女對情侶關係不但沒加以反駁,更強調自己主動建立親密關係,而丈夫也坦言出軌,讓葉妻相當火大,決定告上法院,要向葉女求償60萬元。

地院審理時,黃女解釋,當時會向葉妻道歉,是擔心傳影片與照片的舉止恐會影響葉男婚姻,不能就此認定是因偷情而致歉。黃女也反駁,雙方非情侶關係,也無單獨出遊、無擁抱親吻、無發生性關係等,影片也無葉男身影,主張與正常男女交往多會拍親密合照的情形明顯不同。

法院調查後,認定黃女自拍片具有性暗示動作,況且身為成年女子,具相當智識程度,倘若與葉男未達情侶關係,怎可能因開玩笑就把無碼裸照傳給對方,因此判定侵害葉妻配偶權,並審酌其財力狀況判賠10萬元,可上訴。