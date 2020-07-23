傳「吸指無碼片」惹怒正宮！人夫黑歷史被起底　小三認賠殺出

▲老公手機有女同事裸照，正宮氣炸！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉維榛／綜合報導

去（2019）年底，黃姓女子在職場上認識一名葉姓人夫，多次傳自己的無碼照、吸吮手指的影片給對方觀賞。葉妻不滿老公手機有陌生女子裸照，認為配偶權受侵犯，氣得向黃女提告並求償60萬元。對此，新北地院法官認為，黃女確實逾矩同事關係，判決賠償10萬元，可上訴。

判決書指出，黃姓女同事傳送全裸浴照、吸吮手指性暗示影片，以及蕾絲內衣的性感照到葉男手機裡調情。今年1月時，葉妻查看老公手機時，發現各種不堪入目的畫面，她氣得找上黃女責罵，「你知道我結婚我有三個小孩你還這樣子」、「破壞人家家庭不要臉」。

葉妻面對黃女的介入，直接起底先生的黑歷史，透露先生為外遇慣犯，「我老公不只你一個，他還外面還很多個」、「You are not the only one」。黃女得知失望的回應「我還真傻」。

面對質問時，黃女對情侶關係不但沒加以反駁，更強調自己主動建立親密關係，而丈夫也坦言出軌，讓葉妻相當火大，決定告上法院，要向葉女求償60萬元。

地院審理時，黃女解釋，當時會向葉妻道歉，是擔心傳影片與照片的舉止恐會影響葉男婚姻，不能就此認定是因偷情而致歉。黃女也反駁，雙方非情侶關係，也無單獨出遊、無擁抱親吻、無發生性關係等，影片也無葉男身影，主張與正常男女交往多會拍親密合照的情形明顯不同。

法院調查後，認定黃女自拍片具有性暗示動作，況且身為成年女子，具相當智識程度，倘若與葉男未達情侶關係，怎可能因開玩笑就把無碼裸照傳給對方，因此判定侵害葉妻配偶權，並審酌其財力狀況判賠10萬元，可上訴。