　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

走進捷運站！盛夏就是要玩好玩滿　投資理財資訊一把抓

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲走進捷運站！盛夏就是要玩好玩滿，投資理財資訊一把抓。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲▼北捷,七月宣傳,燈箱廣告,走進捷運站,盛夏就是要玩好玩滿,投資理財資訊一把抓。（圖／記者姜國輝攝）

▲炎炎夏日就是要玩好玩滿，走進捷運站裡，就能把旅遊理財資訊一把抓。（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

炎炎夏日就是要玩好玩滿，走進捷運站裡，就能把旅遊理財資訊一把抓，後疫情時代來臨，大環境的不確定性增加，選對產品投資才能安心，景順投信建議投資人，可以選擇具有高評級特色的投資等級企業債券，景順投信總經蕭穎雋表示，「在不穩定的市場裡，高評級債券是一個非常值得投資人去看的產品，尤其是後疫情時代，是投資人可以列為投資的優先標的或核心標的，透過高評級債券讓投資人在評級高的企業上，可以獲得相對不錯的收益並且在過程當中會比較安心」。

▲▼北捷,七月宣傳,燈箱廣告,走進捷運站,盛夏就是要玩好玩滿,投資理財資訊一把抓。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼景順投信總經蕭穎雋表示，「在不穩定的市場裡，高評級債券是一個非常值得投資人去看的產品」。

▲▼北捷,七月宣傳,燈箱廣告,走進捷運站,盛夏就是要玩好玩滿,投資理財資訊一把抓。（圖／記者姜國輝攝）

走上忠孝復興手扶梯，滿版的沉穩藍色品浩映入眼簾，提醒民眾要為理財規劃超前部署，疫情解封國旅熱度大爆發，跟著Hello Kitty一起搭乘環島之星，輕鬆玩遍台灣每個角落，台灣正式啟動5G新時代，中華電信邀請亞洲天團五月天擔任代言人，讓消費者感受未來5G的無限可能。

▲▼北捷,七月宣傳,燈箱廣告,走進捷運站,盛夏就是要玩好玩滿,投資理財資訊一把抓。（圖／記者姜國輝攝）

▲台灣正式啟動5G新時代，中華電信邀請亞洲天團五月天擔任代言人。

玩家扮演失去記憶的博士，在戰鬥旅途中慢慢找尋自己的記憶，手遊明日方舟故事劇情出眾，讓玩家大呼新奇，而由超人氣動畫改編的手遊新斗羅大陸，100%全動畫劇情還原，讓玩家體驗戰力狂飆的爽感，可說是動畫卡牌新霸主，台灣大哥大的5G服務，將實現零時延的網路體驗。

▲▼北捷,七月宣傳,燈箱廣告,走進捷運站,盛夏就是要玩好玩滿,投資理財資訊一把抓。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼現在捷運站還設有月台電視，搭捷運也不錯過重要新聞。

▲▼北捷,七月宣傳,燈箱廣告,走進捷運站,盛夏就是要玩好玩滿,投資理財資訊一把抓。（圖／記者姜國輝攝）

現在捷運站還設有月台電視，搭捷運也不錯過重要新聞，天氣這麼熱，避暑涼方更是不能少，三菱電機空調秉持MEQ職人精神，滿足現代消費者講究品質的選購需求 ，想要清涼一下，來瓶檸檬香氣的純喫茶，每一口都能品嘗到酸甜好滋味，追求夢想時別忘了停下腳步，茶裏王讓你有感回甘，大金空調的溫濕雙控新技術，更是夏天好夥伴。

▲▼北捷,七月宣傳,燈箱廣告,走進捷運站,盛夏就是要玩好玩滿,投資理財資訊一把抓。（圖／記者姜國輝攝）

▲追求夢想時別忘了停下腳步，茶裏王讓你有感回甘。

甜蜜多汁的美國西北櫻桃，口感細緻消暑又開胃，身為珍珠控的你，不能錯過吃得到珍珠的小美黑糖珍奶雪糕，來自黃金加州的優質天然乳品也是夏日的超人氣商品，台啤推出「金牌Free啤酒風味飲料」，保有啤酒風味，但無酒精負擔，讓你想喝就喝自由無醉，搭捷運時停下腳步，就能將最流行的吃喝玩樂理財資訊通通一把抓。

▼想要消暑一下，身為珍珠控的你，不能錯過吃得到珍珠的小美黑糖珍奶雪糕。

▲▼北捷,七月宣傳,燈箱廣告,走進捷運站,盛夏就是要玩好玩滿,投資理財資訊一把抓。（圖／記者姜國輝攝）

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
台灣哪個縣市最難玩？網曝解答...淪「美食沙漠」奪第一
威力彩飆25億！「3星座」此生最有機會中大獎
李眉蓁選3屆議員「選舉公報都寫碩士」　吹哨者再開砲：詐騙高雄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

新視頻廣告超吸睛！搭捷運停下腳步　享受視覺新饗宴

好康看這！歲末週年慶優惠 捷運燈箱貼心整理

韓國「最優雅的不沾鍋」下殺6折！1488元買4件組　做菜變得超療癒

5月孝親月！飯店推母親節優惠　住一晚1500有找、用餐免費住星級飯店

統一時代百貨母親節滿2千送250　單筆消費滿千「星巴克買一送一」

一段旅程的悸動　走進石材的大千世界

憲哥、Sandy樂當孩子王！東森得意狗繪畫比賽頒獎互動超萌

走進捷運站！盛夏就是要玩好玩滿　投資理財資訊一把抓

免藝FUN券照省買書錢　網路書店好康優惠整理一次看

女孩學夯爆！2大網路書店上半年暢銷書TOP1　女性讀者高達9成

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

柯佳嬿新造型和陳韻如差很大!!　曝走在路上：都沒人認出我

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

一段旅程的悸動　走進石材的大千世界

憲哥、Sandy樂當孩子王！東森得意狗繪畫比賽頒獎互動超萌

走進捷運站！盛夏就是要玩好玩滿　投資理財資訊一把抓

免藝FUN券照省買書錢　網路書店好康優惠整理一次看

女孩學夯爆！2大網路書店上半年暢銷書TOP1　女性讀者高達9成

振興購物節總整理！台灣最狂「台中購物節」狂撒2000萬　千萬豪宅、汽車送不手軟

全台8門市限定！肯德基「南洋沙嗲脆雞」新登場　濃郁沙嗲醬還吃得到花生顆粒

小孩子才拿試吃包！台製「貓乾乾」一次1.5kg免費進貢給貓皇　貓奴再抽超Q好禮

新手苦惱「氣炸鍋」怎麼挑！網評「關鍵3要點」拿了振興券直接入手大廠牌

中衛迷彩口罩可加價購！屈臣氏門市7/23開跑　79元換5片

許富凱甜喊大42歲女星寶貝！　被邀家中泡澡秒OK爆「祖孫戀」

沙漠靈修！邪教男迫54人擠爆「蒸氣帳篷」　90°C地獄高溫活活烤死3人

超粒方質疑給《屍速2》負評遭下架！台片商聲明：提出侵權是韓方

April李娜恩捲霸凌事件！　爆料者稱「被她多次辱罵」…公司強力反駁：會提告

攜手台塑楊梅農場！桃市府力推「設施農業」...減少肥料、農藥用量

空勤台東駐地蓋新家預計3年後完工　徐國勇：提升東部救援能量

火球男劉致榮跑步也要科學化　靠長跑加速身體代謝

華碩ROG Phone 3新一代遊戲手機月底上市！抗藍光、高刷新率與超酷配件

中職／富邦下半季大有可為　洋投補強、蔣智賢回歸還有捕手砲

只剩1顆睪丸！他瞎掰車禍誘「母性噴發」...詐財15女結局慘爆

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

消費熱門新聞

超商加賣5千盒「薰衣紫醫療口罩」

屈臣氏7／23推中衛迷彩色口罩加價購

網傳滿80元免運費！熊貓官方回應

「氣炸鍋」怎麼挑？網評「關鍵3要點」

台製「貓乾乾」一次1.5kg免費進貢給貓皇

500元動滋券免費送！400萬份登記就抽

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

全台8門市限定！肯德基「南洋沙嗲脆雞」新登場

貝克漢長子宣布訂婚

大麥克免費吃！得來速「熟客券」回來了

三倍券到手　快把青春露帶回家

最好吃的不是魚肚！虱目魚「菲力」又Q又軟嫩

把握黃金30分鐘讓你的認真不白費

藥妝「三倍券加碼優惠」懶人包　

更多熱門

相關新聞

信義房屋榮獲臉書最具影響力品牌

信義房屋榮獲臉書最具影響力品牌

2019年信義房屋三則改編自社區服務的廣告引發討論，透過Facebook平台打造創意的個人化的體驗，成功提升消費者對品牌的喜好與印象，今（22）日獲選為「2019 Facebook最具影響力品牌」台灣TOP25之一，也是房仲業唯一獲獎的品牌。

3短片改編真實故事　信義房屋獲2019年Facebook最具影響力品牌

3短片改編真實故事　信義房屋獲2019年Facebook最具影響力品牌

醫提「網路遊戲障礙」9症狀：是一種精神疾病

醫提「網路遊戲障礙」9症狀：是一種精神疾病

女友懷孕才知她已婚！男偽「綠帽夫簽名」陪墮胎

女友懷孕才知她已婚！男偽「綠帽夫簽名」陪墮胎

女12樓墜落小巨蛋捷運口　父悲痛認屍

女12樓墜落小巨蛋捷運口　父悲痛認屍

關鍵字：

捷運站北捷燈箱廣告低頭族廣告手遊家外媒體

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

即／錢櫃大火！建管處涉貪官員曾華崇陳屍南湖大橋下

快訊／黃靖倫結婚「要當爸爸了」！

威力彩飆25億！中獎運最旺星座曝光

春芳號、貳樓飲冰品「大腸桿菌群超標」複抽還不合格

老婆洗澡「大蛇帶小蛇」竄出排水孔

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面