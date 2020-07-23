▲走進捷運站！盛夏就是要玩好玩滿，投資理財資訊一把抓。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲炎炎夏日就是要玩好玩滿，走進捷運站裡，就能把旅遊理財資訊一把抓。（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

炎炎夏日就是要玩好玩滿，走進捷運站裡，就能把旅遊理財資訊一把抓，後疫情時代來臨，大環境的不確定性增加，選對產品投資才能安心，景順投信建議投資人，可以選擇具有高評級特色的投資等級企業債券，景順投信總經蕭穎雋表示，「在不穩定的市場裡，高評級債券是一個非常值得投資人去看的產品，尤其是後疫情時代，是投資人可以列為投資的優先標的或核心標的，透過高評級債券讓投資人在評級高的企業上，可以獲得相對不錯的收益並且在過程當中會比較安心」。

▲▼景順投信總經蕭穎雋表示，「在不穩定的市場裡，高評級債券是一個非常值得投資人去看的產品」。

走上忠孝復興手扶梯，滿版的沉穩藍色品浩映入眼簾，提醒民眾要為理財規劃超前部署，疫情解封國旅熱度大爆發，跟著Hello Kitty一起搭乘環島之星，輕鬆玩遍台灣每個角落，台灣正式啟動5G新時代，中華電信邀請亞洲天團五月天擔任代言人，讓消費者感受未來5G的無限可能。

▲台灣正式啟動5G新時代，中華電信邀請亞洲天團五月天擔任代言人。

玩家扮演失去記憶的博士，在戰鬥旅途中慢慢找尋自己的記憶，手遊明日方舟故事劇情出眾，讓玩家大呼新奇，而由超人氣動畫改編的手遊新斗羅大陸，100%全動畫劇情還原，讓玩家體驗戰力狂飆的爽感，可說是動畫卡牌新霸主，台灣大哥大的5G服務，將實現零時延的網路體驗。

▲▼現在捷運站還設有月台電視，搭捷運也不錯過重要新聞。

現在捷運站還設有月台電視，搭捷運也不錯過重要新聞，天氣這麼熱，避暑涼方更是不能少，三菱電機空調秉持MEQ職人精神，滿足現代消費者講究品質的選購需求 ，想要清涼一下，來瓶檸檬香氣的純喫茶，每一口都能品嘗到酸甜好滋味，追求夢想時別忘了停下腳步，茶裏王讓你有感回甘，大金空調的溫濕雙控新技術，更是夏天好夥伴。

▲追求夢想時別忘了停下腳步，茶裏王讓你有感回甘。

甜蜜多汁的美國西北櫻桃，口感細緻消暑又開胃，身為珍珠控的你，不能錯過吃得到珍珠的小美黑糖珍奶雪糕，來自黃金加州的優質天然乳品也是夏日的超人氣商品，台啤推出「金牌Free啤酒風味飲料」，保有啤酒風味，但無酒精負擔，讓你想喝就喝自由無醉，搭捷運時停下腳步，就能將最流行的吃喝玩樂理財資訊通通一把抓。

▼想要消暑一下，身為珍珠控的你，不能錯過吃得到珍珠的小美黑糖珍奶雪糕。