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台灣先進嗎？他揭「低薪、交通亂」　網曝2優勢：打趴歐美國家

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▲▼101,台北101,台北,台灣,臺灣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友點出醫療和治安是台灣先進的代表。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者任珈萱／綜合報導

台灣因這波新冠疫情受到世界各國矚目，除了防疫受到肯定，台灣到底有哪些優勢讓我們走在世界前端呢？一名網友日前提到，不少台灣人自認是先進國家，可是像交通亂象、食安問題和低薪等，讓他覺得台灣似乎並不先進，他好奇詢問「台灣有那些優勢」超越其他國家。

一名網友在PTT 發文表示，很多台灣人都認為自己住在先進國家，但是「台灣隨便抓一把缺點，違停、交通亂、違建、食安、低薪等」，怎麼看都不像是先進國家，認為台灣還不夠資格，因此詢問「台灣有哪點像先進國家啊？」

請繼續往下閱讀...

PO文一出，多數網友認為，台灣治安與醫療是先進代表，「法律、環保法規」、「人權阿」、「醫療，真是過太爽在這」、「 醫療、治安、公衛、交通」。也有網友表示，全世界沒幾個國家能讓大多數人都感到相對安全自在；而且光看這次防疫，就打趴一堆自稱先進的國家。有網友也分享自身經驗，「我剛從紐約回來時不知搭北捷要排隊…紐約地鐵裡每一班車 ，都有流浪漢和要錢的」。

不過也有網友表示，「到象山往下看 一堆醜不拉基、顏色不對稱的鐵皮屋加蓋」、「城鄉差距有點大就是了，有些明顯落差」、「台灣普遍公德心低落，違停超多，佔用騎樓超多，違建超多」。

▲鄉民ptt問卦，台灣到底哪裡先進。（圖／翻攝自ptt）

▲網友說，台灣犯罪率低、平均壽命高、識字率和醫療水準也高，更重要的是言論自由。（圖／翻攝自PTT）
 

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