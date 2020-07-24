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中頭獎就「到北車發1億」大灑幣！他PTT放話1人100萬集氣　結局曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼威力彩。（圖／記者許力方攝）

▲不少人都在網上集氣，想抱走威力彩頭獎。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

第109000059期威力彩昨（23）日晚間開獎，不少民眾都有買幾張試手氣，還有人在網上PO文，希望有網友集氣，就能成為抱走25億元的幸運兒，甚至打出「只要中頭獎就發錢」引發話題。PTT就有網友發文問卦「中頭獎北車大灑幣」，貼出自己的彩券，「中頭獎直接一到100樓，每人發一百萬新台幣，共發一億元！」

這位網友在文中貼出自己買的彩券，「先上彩券不囉嗦」，只見他下了2注，接著承諾，如果中了頭獎，就會在台北車站發錢，「（留言者）直接1到100樓，每人發100萬新台幣，共發一億元！！！！」看到貼文後，其他網友紛紛卡位，「我來收錢了」、「我要一百萬」、「謝謝大大」、我不信，但我還是推。」

請繼續往下閱讀...

不過開獎後，一對原PO的2組彩券號碼連邊都沒擦到，讓鄉民也直笑，「獎開了，早點睡覺吧，明天還要上班」、「恭喜，再接再厲」、「可憐哪！連100都沒」、「一個都沒中，哈哈哈哈」、「怎沒中」、「可憐，0。」

雖然這位要發錢的人沒有順利抱走25億頭獎，但也因為頭獎未送出，確定達到最長紀錄47槓。下期頭獎預估上看31億元，屆時若一注獨得，將打破2015年4月23日30.4億元的紀錄，這位網友依然可以再請鄉民集氣，也還是有機會在台北車站發錢。

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