▲ 新莊運動公園地下停車場動土，力拚2022年6月完工啟用紓解停車需求。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜20日主持新莊運動公園新建地下停車場工程開工動土典禮，侯友宜表示，新莊運動公園地下停車場工程總經費9億153萬元，預計2022年2月完工、6月啟用，可提供636格小型車、140格機車停車位，大大紓解在地居民和球迷停車需求。

「球迷的聲音，我們聽到了！」侯友宜表示，新莊運動公園園區內有棒球場、田徑場和體育館，也是中華職棒的比賽場地，可容納萬人觀眾，更設有棒球展示館。體育場內的陽光草坪常舉辦各式各樣藝文活動，如國際鼓藝節等，也因此停車需求大，每有大型賽事活動，常因周邊停車位不足而造成交通動線壅塞。

侯友宜說，經交通局調查評估後，並協調地方民意決定於運動公園闢建地下停車場，並重新規劃公園整體景觀設計，增加景觀空橋及下沉式廣場，再造更優質的休憩活動空間和停車環境。

交通局長鍾鳴時表示，新莊運動公園地下停車場工程是新北市近年來規模最大的停車場工程，以「省能源、省資源、低污染」的綠建築為設計準則，完工後並將採用車牌辨識系統等全自動智慧化停車系統，全面提升停車服務水準，並透過公共設施用地多目標使用辦法來提升公有地使用效益，創造多贏。

侯友宜表示，回顧新北市升格10年以來，加上動工的新莊運動公園地下停車場，新莊區計興建6座立體停車場，共投入17億3719萬，創造2103格汽車位，744格機車位；衷心預祝工程能順利進行，市府亦將要求施工團隊加強監造，以確保如質如期圓滿完工啟用。

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