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無照男「超掉漆」迴轉花3分鐘　撞上公車竟羞愧肇逃

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記者陳豐德／新北報導

新北市一名沒有駕照的陳姓男子，22日晚間7點多跟朋友借來一輛租賃車要練車，從新莊要開到樹林的路上發現開錯邊，在新莊建國一路上突然迴轉，在倒車時又失控撞上禮讓他的公車，並波及3輛停車格內的機車後逃逸，警方循線通知陳男到案，他羞愧地表示是自己「技術不好」，後續面臨的罰單及修繕費用恐怕會讓他相當頭痛。

▲▼無照的男子駕駛藍色租賃轎車，花3分鐘迴轉撞上公車後肇逃。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲無照的男子駕駛藍色租賃轎車，花3分鐘迴轉撞上公車後肇逃。（圖／記者陳豐德翻攝）

陳男（31歲）當時跟女性友人借來一輛租賃車，因為沒有駕照，想無照練車，並到樹林去找友人；行駛到一半時，他發現自己開錯路，無視雙黃線在大馬路上迴轉，但駕駛經驗不足的他，前後來回了3次才轉到對向去，過程當中又擦撞路旁停放的3輛機車，駕駛技術之爛讓圍觀民眾傻眼。

沒想到以為陳男要下車察看時，他又突然倒車，撞上禮讓他迴轉的三重客運985路公車，隨後他終於成功迴轉，將車丟在中正路與福海路口後棄車逃逸，改搭計程車前往板橋地區。警方獲報後展開追查，發現是30歲的林女租車後，再把車子借給陳男練車，22日晚間10時許通知陳男到案。

陳男辯稱，當下看公車司機沒有下車，以為沒事才會離開，並羞愧地表示是自己技術差才釀成車禍，但警方訊後仍依照肇事逃逸送辦，此外無照駕駛、雙黃線迴轉也將依法開罰，後續租賃車、機車及公車的維修費用也相當驚人。

▼公車遭無照駕駛的陳男撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼無照的男子駕駛藍色租賃轎車，花3分鐘迴轉撞上公車後肇逃。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼3輛停放在停車格的機車也遭受波及。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼無照的男子駕駛藍色租賃轎車，花3分鐘迴轉撞上公車後肇逃。（圖／記者陳豐德翻攝）

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