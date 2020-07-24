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20年山林踏勘　三芝里長戴文福組隊走出3公里巡水路

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▲ 20年山林踏勘 三芝里長戴文福組隊走出3公里巡水路。（圖／新北市民政局提供）

▲ 20年山林踏勘，三芝里長戴文福組隊走出3公里巡水路。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

三芝區店子里是新北唯一全里258戶都不使用自來水的地方，里民們的日常用水選擇大屯山間清冽的泉水。為了實現里內決定，里長戴文福帶頭踏勘山林，從菜公坑循大屯溪南側支流而上，順著山勢地形，顛簸地走出一條3公里巡水路，成功接引泉水，只為「用這裡的水來煮飯、泡茶，那才是真滋味！」

三芝店子里里長戴文福成立一支15人巡水隊，結合里鄰間水管裝修技術人才，從最上游的過濾網、沉砂池整理、水管破裂換修以至巡水路的維護，全部包辦。

在店子里辦門口，一面亮晃晃的三芝區店子里簡易自來水管理委員會招牌，是由里長號召里內鄰長及志工投入，隊員平均年齡70歲，具20年水管換裝經驗，不僅代表專業，體力更是一級棒，從海拔最低的儲水塔深入到水源頭，超過3公里的原始林巡水路，隊員們健步如飛、手腳俐落，能為熱愛的家鄉做事，是他們不變的初衷。

▲ 20年山林踏勘 三芝里長戴文福組隊走出3公里巡水路。（圖／新北市民政局提供）

▲ 里長戴文福帶頭踏勘山林，顛簸地走出一條3公里巡水路，成功接引泉水。

戴文福說，這條巡水山路稱不上是路，沿途大小石頭遍布，崎嶇難行，是他和隊員們20多年走出來的坎坷小徑，而且邊坡陡峭，行走需要相當小心。為確保散佈於山區的里民天天有水喝，水利局也曾於2013-2014年補助800萬元施作水池、改善取水口及更換簡水管線，並交由這支專業巡水隊負責管理。

他說， 維護里內簡易自來水順利運作是個大工程，巡水隊除了每個月固定2-3次的巡水路、查水管、換漏水接頭，遇到里民反應怎麼停水了，就得招呼幾個夥伴，帶上修理水管的傢伙，趕緊衝上山。

遇到刮颱風、下大雨，是隊員們最擔心的時候。趁著雨風稍歇，隊員們便立即組隊沿路巡水道，災情嚴重時，更得徒手搬動或用工具開道，在最短時間內恢復供水。踩在泥濘土地上，不管全身上下早已濺得濕透透，夥伴們熟練得把水管接頭轉緊，一旁還有腳程快的「傳令」，上下山招呼著關水、放水，這一關一放之間，泉水又順利地流進里民家中。

「用這裡的水來煮飯、泡茶，那才是真滋味！」一位鄰長隊員王青香自豪地說，店子里巡水隊無敵口碑遠近馳名，大家熱心鄉里，儘管自來水公司曾一度想將水管拉到這兒，大家還是選擇組隊上山裝水管、自己管理維護。 

民政局長柯慶忠表示，里長戴文福來自屏東，因緣際會到臺北當板模師傅，後輾轉至鐵線公司服務，練就一身工程施作好功夫，多年前他就擔任巡水隊長帶領隊員「保證」大家有水喝，後從職場退休，里民感謝他對地方無私付出，推舉他選里長，「擴大」服務後，從此不僅管水路，現在連馬路也要管。

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