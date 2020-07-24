「以假換真」詐騙3倍券　移民署新住民家庭教育課程籲新住民注意…免受騙

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站24日舉辦新住民家庭教育課程，講授預防振興3倍券詐騙案及有關交通事故應注意事項 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站24日邀請台灣高等法院高雄分院陳明富法官及法務部執行署高雄分署政風室朱原良主任為新住民講授預防振興3倍券詐騙案及有關交通事故應注意事項，讓他們感到收益良多。

隨著國內疫情趨緩及政府推動防疫新生活運動，各項日常休閒活動又逐漸恢復昔日的人潮，移民署高雄市第一服務站邀請高雄高分院法官陳明富講授處理交通事故應注意的相關法律，以維護自身安全與權益。

新住民阿鳳回想起不久前自身發生的車禍，她心有餘悸的表示，事故發生當下，雖然肇事方曾口頭表達和解意願，但遲遲無法和解，她因車禍而受傷的腰椎至今也尚未痊癒；所以，她很想瞭解車禍和解應注意的地方。

陳法官表示，倘因車禍事故未和解而需進行過失傷害的刑事訴訟時，必須自知悉加害人時起6個月內提出告訴，若超過6個月，檢察官會做出不起訴處分；另車禍事故死亡案屬非告訴乃論，檢察官將依法提起公訴。

另為預防新住民因振興三倍券而遭受詐騙，朱原良特別提醒大家，詐騙集團可能藉由佯稱販賣便宜三倍券、假冒檢警或其他公務機關或傳送釣魚簡訊等多種不法手段，騙取民眾個資或「以假換真」盜領三倍劵，家中如有高齡長者或對法令不熟悉的新住民朋友，請特別注意，避免成為詐騙集團鎖定的目標。

高雄市第一服務站主任徐志權籲請新住民朋友使用交通工具一定要遵守臺灣的法律規定，以保障自己並保護他人。新住民想瞭解振興3倍券領取及使用的相關資訊，可撥打1988；如有身分資格疑義等，可撥打外來人士在臺生活諮詢服務熱線0800-024-111，有提供中、英、日、越、印、泰、柬7國語言服務。

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