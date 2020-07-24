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全國一審主任檢察官調升　紛擾1個月名單定案「北檢黑金組入圍4中4」

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▲▼ 台北地檢署檢察官楊冀華。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地檢署票選第一高票檢察官楊冀華將派任士林地檢署主任檢察官。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

備受全國檢察官矚目的年度一審主任調升案，今天由法務部長正式圈選確定名單，16名辦案表現良好，獲基層票選推薦的檢察官出線，其中，台北地檢署4位入圍的黑金組檢察官楊冀華、陳映蓁、林彥均、王俊棠全數調升，相關人事異動將統一於8月底分派各地檢署任職。

由於這是第3年實施全國基層票選推薦調升，卻發生檢察官人事審議委員會開會前，突然出現「票選遺珠」補推薦事件，導致最後送交法務部長圈選名單中，出現未獲基層支持的調升人選，引起基層強烈反彈，改革團體劍青檢改更發聲明痛批違反程序正義。

▲▼調升主任檢察官的學姊林彥均。（圖／讀者提供）

▲北檢票選第4名的學姊林彥均也將調升主任檢察官。（圖／讀者提供）

24日出爐的部長圈選結果顯示，飽受爭議的「遺珠名單」未調升，16名即將調升的檢察官中，台北地檢署佔了4名，分別是擁有警大博士學位的楊冀華、偵辦起訴潤寅詐貸案的陳映蓁、偵辦空軍士兵江國慶冤死案的王俊棠、以及參與偵辦華航私菸案，曾參與網路節目《一日檢察官》扮演學姐的林彥均。

其他即將調升主任檢察官的名單包括台中地檢張桂芳、鄭葆琳、黃家生，台南地檢王聖豪，宜蘭地檢陳怡龍，新北地檢楊景舜、曾開源，士林地檢周芝君，苗栗地檢劉偉誠，高雄地檢朱華君、謝長夏，桃園地檢呂象吾。相關人事案預計統一於8月底調動。

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