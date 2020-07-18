港版國安法若威脅司法獨立　英最高法院警告「終止法官赴港」

▲香港警方舉起牌子警告示威者。（圖／CFP）

記者丁維瑀／綜合報導

英國最高法院院長里德（Robert Reed）17日發表聲明警告，「港版國安法」如果威脅到法庭獨立性，英國法官將放棄在香港的職位，同時，最高法院會繼續評估情勢。

里德擔任英國最高法院院長，也是香港終審法院非常任法官。《彭博》（Bloomberg）報導，他17日透過聲明表示，「港版國安法」若影響到司法獨立，英國法官將停止在港職務。

6月30日晚間生效的新國安法，里德認為，其中包含令人擔憂的條款。聲明指出，英國最高法院將繼續留意情勢，同時支持香港法官維護司法獨立以及實踐法治。

Security law: UK judges could stop serving in Hong Kong courts https://t.co/e1cAkp3AHo pic.twitter.com/vMBCsajY5f — Hong Kong Free Press HKFP (@HongKongFP) July 17, 2020

報導指，受到民主運動人士抨擊的港版國安法，突然對香港基本的法治系統帶來深遠改變。該法使得香港特首能指派法官處理刑事案件，針對與國外勢力有關或其他涉及「嚴重情況」的複雜案例，北京當局也掌握司法權。

香港主權自1997年從英國移交給中國以來，英國就一直派出兩名在職法官，在香港終審法院聽取案件。英國最高法院前院長黑爾（Brenda Hale）今年原本預計在香港開庭，不過旅程隨後受到疫情影響。

港版國安法通過後，香港終審法院首席法官馬道立（Geoffrey Ma）當時透過聲明重申，司法獨立與法治都是香港社區的基石，繼續維持並保護，仍是香港司法的任務與憲法職責。

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