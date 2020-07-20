網紅蚵仔煎一日狂賣400份　顧客吃不到了！廚師黑背景揭穿...罰75萬還回不來　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市梓官區一間蚵仔煎的網紅名店，有許多部落客爭相推薦造成不少人前往朝聖，但是現在這個好滋味可能吃不到了，因為就在移民署高雄專勤隊前往查緝，確定這家店的主廚是一名越南籍的失聯移工，所以將他帶回之外，就連雇主也可能吃上75萬的罰款。

▲高雄梓官一家網紅蚵仔店名店的廚師遭查獲是失聯移工 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市專勤隊日前獲報，在梓官區一處小吃攤販，有失聯移工從事賣蚵仔煎等非法工作。為了蒐證，專勤隊幹員還去攤位買蚵仔煎、綜合煎等小吃，而因主廚阿德手藝太好而且是部落客爭相推薦，吸引了許多顧客在現場拍照錄影，即使專勤隊幹員全程錄影，也沒人起疑，現場饕客還對在旁的專勤隊幹員說：「這家真的超級好吃的，我每天都來吃！」

但是這家網紅店主廚阿德被專勤隊人員確認是失聯移工，當場被查獲後，店內現場還有老饕遺憾的說「以後再也吃不到這麼好吃的蚵仔煎了」。阿德遭查獲後口述自己原在越南就是名廚師，來臺從事移工期間，有天看到路邊的臺灣小吃蚵仔煎極似越南「煎餅」，點來吃後，就跟老闆說自己做的絕對更好吃，沒想到老闆試吃阿德做的蚵仔煎，大為讚嘆，便聘請阿德擔任主廚。

因為阿德做的蚵仔煎外酥內嫩，有獨門醬料，還研發特製湯頭的海產粥，店內生意越來越好，曾於假日時段賣到400份蚵仔煎，特製的海產粥一日也高達500碗的佳績。

▲高雄梓官一家網紅蚵仔店名店的廚師遭查獲是失聯移工 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

阿德說，因為這些料理都是現點現做，一到假日客人絡繹不絕，想一嚐這美味，還可能要排隊等一小時才能吃到呢!現在因為主廚阿德遭查獲，店內美味失傳，而且專勤隊依法追查非法雇主責任，移請地方主管機關依法裁處。依規定可處新臺幣15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯涉及刑責。