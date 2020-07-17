懲戒法院改制上路　許宗力期許參審員審法官時不護短

▲司法院長許宗力（左），懲戒法院院長姜仁脩（右二）為懲戒法院揭牌。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

公務員懲戒制度大變革，「懲戒法院」17日正式上路，將取代原本「公務員懲戒委員會」的工作。由於懲戒法院在審理司法官懲戒案時的職務法庭，將納入2名「國民法官」參審，因此司法院長許宗力致詞時，期許未來這2位國民法官能以更多元的觀點、不護短的心態，把關不適任司法官的淘汰機制。

許宗力表示，「職務法庭在過去幾年，因為案件審理、改判的結果，引發了一些社會的質疑、討論。為了避免讓外界有官官相護的疑慮，本次修法中，最重要的就是在第一審的法官檢察官懲戒案件中，將增加2位參審員，與法官共同來進行審理，藉此用更多元的觀點，不護短的態度，來把關法官檢察官的監督淘汰，也展現出司法願意聽取批評，勇於接受檢驗的決心。」

此外他也提到，「從公務員懲戒制度到職務法庭的修法，之所以要推動這些改革，強化懲戒機制的實效，是因為我們不希望，讓少數違法失職的案例，遮掩了絕大多數優秀的公務人員，以及司法工作者所付出的努力，抹殺了他們敬業工作所應獲得的肯定。」

而懲戒法院首位院長姜仁脩致詞時，也提到國民法官參審，「有關法官、檢察官懲戒案件的第一審，增加2位參審員組成合議庭審理。職務法庭審理的法官、檢察官懲戒案件，都是各界所矚目，職務法庭新制今天上路，非常期待優秀的法官參與職務法庭的審判工作。」

▼司法院長許宗力於懲戒法院揭牌時致詞。（圖／記者吳銘峯攝）

▼懲戒法院首任院長姜仁脩。（圖／記者吳銘峯攝）

