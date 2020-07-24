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武漢出局！中國反制挑「成都領事館」符合原則　學者曝主因：影響較小

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▲美國駐成都領事館。（圖／記者任以芳攝）

▲美國駐成都領事館。（圖／記者任以芳攝）

記者張方瑀／綜合外媒報導

中國24日宣布關閉美國駐成都領事館，被視為對美方關閉中國駐休士頓領事館的反制手段，此舉這也讓雙方的緊張關係再度升溫。中國分析人士則表示，選擇美國駐成都總領館作為反制目標，是「外交尊嚴對等」的第一核心原則，也盡力不讓衝突在短時間內升級。

BBC報導指出，中美雙方近日相互關閉對方領事館，這是繼貿易戰、新冠肺炎疫情、港版國安法通過後，兩邊再度發生衝突。美國國務卿蓬佩奧表示，關閉中國駐休士頓領事館原因在於，保護智慧財產安全，「我們對中國共產黨將如何行事設定了明確的預期，如果他們不這樣做，我們就要採取行動。」

▲▼中國駐休士頓總領事館外觀。（圖／路透）

▲中國駐休士頓總領事館外觀。（圖／路透）

根據中國官媒《環球時報》報導，目前美國在中國大陸共有五所領事館，分別位於廣州、上海、瀋陽、成都和武漢，其中駐成都領事館於1985年設立，具有重要戰略意義。中國外交學院國際關係研究所教授李海東指出，選擇關閉成都領事館確實符合「外交尊嚴對等」的核心原則。

先前曾傳出，中方可能會選擇關閉美國駐武漢領事館，但李海東分析指出，因為疫情關係，許多駐武漢領事館的人員都尚未返回工作崗位，若關閉此處不足以對等回應，「在美國的所有駐華使領館中，成都總領館的業務和面對區域是相對較少的，且其涉及地區的美國公民和企業相對有限。」

李海東認為，如同美國選擇關閉業務量小的休士頓領事館，「這也說明中方仍在本著『管控分歧』的思路處理此事，盡量試圖使中美緊張不至在短時間劇烈升級。」

►蓬佩奧揪「志同道合國家」組新集團　聯手對抗中國：不要讓共產黨改變世界！
►獨／美駐成都領館突施交管　大批武警進駐...網友號召：目送離開
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