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獨／美駐成都領館突施交管　大批武警進駐...網友號召：目送離開

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記者任以芳／成都報導 

美國要求中國駐休士頓領事館72小時內關閉後，大陸今（24日）火速宣布關閉美國駐成都的總領事館回擊。《ETtoday新聞雲》記者獨家直擊美國駐成都領事館，周邊道路已經封鎖，大批公安武警戒備，氣氛極度不尋常。附近居民向記者透露，「昨日出入正常，今早上午大概七點多，突然來了很多公安禁止人車靠近領事館。」

▲▼中方宣布關閉美駐成都使館，大批公安武警戒備，封鎖周邊道路。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸宣布關閉美駐成都領事館，大批公安武警戒備，封鎖周邊道路。（圖／記者任以芳攝）

大陸正式宣布關閉美國駐中國西南城市成都的領事館，周邊氣氛瀰漫一股緊張氣氛。《ETtoday新聞雲》記者前往直擊時，領事館主道路的頭尾出口全部封鎖，大批公安武警聚集，禁止車輛通行，民眾可以徒步進出，但不能靠近。此外，領事館附近不只有公安站哨，還有許多便衣站崗，甚至隱身在便利商店觀察四週。

▲▼中方宣布關閉美駐成都使館，大批公安武警戒備，封鎖周邊道路。（圖／記者任以芳攝）

▲大批公安武警於美駐成都領事館周邊戒備。（圖／記者任以芳攝）

尤其，中方宣佈關閉美國駐成都領事館之後，不少大陸網友瘋狂湧入該領事館官網留言，「我就來瞧瞧，可能你要走了。」；強烈要求「72小時內關閉美國駐成都使館」。《ETtoday新聞雲》記者經過領事館附近時，一名好奇民眾正拍攝外觀，突然湧來三、四名便衣包圍該名拍照民眾，要求不准在現場逗留、拍攝畫面，最後「勸導」離開，雖然過程十分平和還是讓人相當緊張。

▲▼中方宣布關閉美駐成都使館，大批公安武警戒備，封鎖周邊道路。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸宣布關閉美駐成都領事館前，交警便已封鎖周邊道路。（圖／記者任以芳攝）

由於，美國駐成都領事館附近有辦公樓也有一般社區，居民也感覺十分不安。一名林姓成都市民向記者表示，「20年前大陸位於南斯拉夫大使館被炸，有不少學生去美國駐成都大使館抗議，當時周邊道路都沒圍成這樣，昨天出入正常，今早上午大概七點多，突然來了很多公安禁止人車靠近使館周邊。」

目前，美國在中國設立5個領事館，分別設在廣州、上海、瀋陽、成都和武漢，並在香港和澳門設有總領事館。其中，美國駐成都領事館成立於1985年，覆蓋中國的西南地區，包括四川、雲南、貴州、西藏自治區和重慶，具有重要的戰略意義，成都領事館的關閉預計將加劇中美之間的緊繃關係。

 

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