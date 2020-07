「取消文化」盛行！　JK羅琳慘遭出征：這是酸民還是正義？

▲JK羅琳發表不適當言論,引來大批粉絲圍剿。(圖/路透)

實習記者陳玟婷/綜合報導

《哈利波特》作者JK羅琳(Joanne Rowling)近來於推特上發表一系列歧視跨性別主義的貼文,引來大批粉絲圍剿,認為JK羅琳對「跨性別者」有偏見,但她仍然不承認自己說詞有何不妥,導致旗下公司有4名作者出走,甚至連演出哈利波特的英國男星丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)都公開批評羅琳的作為,使她陷入孤立無援的窘境。

JK羅琳並不是獨立個案,「取消文化」(cancel culture)是歐美近來新型態的網路生態,常見於某家企業或個人,發表或做出一些不好的示範,導致網民發起「抵制」活動,個人頁面湧入大量的負評聲浪,嚴重時,甚至會導致工作機會、商業代言、社群影響力一夕間化為烏有,此類事件通常涉及性別、種族、犯罪等議題。

據《BBC中文網》報導,「取消文化」與「網路霸凌」不同之處在於,取消文化是帶有「審判」的意味,通常是網民挖出名人過往令人反感的言論,「取消」的用意在透過抵制,讓名人為其行為負起責任;網路霸凌偏向負面,沒來由的攻擊、造謠是常見的網路霸凌方式,但隨著「取消文化」的過度使用,現在兩者的界線逐漸模糊不清。以范冰冰為例,她2008年被爆出逃漏稅,演藝圈在一夕間迅速「切割」范冰冰,把所有代言與演藝機會取消,網友也發出她黑歷史進行批鬥,這種批判就屬於「取消文化」。

▲有些人認為「取消文化」限縮論自由,大家因害怕被批判,而不敢發表看法。(圖/路透)

近年來,由於取消文化的過度盛行,許多名人站出來批評此一機制不合理,認為這限縮個人的表達自由,使大家不敢暢所欲言,深怕一個不小心就被網友群起攻擊,對於差異性多元化的容忍度也降低了,已經達到「危害言論自由」的程度。

JK羅琳與超過150名著名的學者、作家及藝術家公開發表一封聯合信,信中譴責審查的風氣無所不在,人們對次文化的容忍性變低,習慣用羞辱和排斥打壓「意見相左」的人,導致大家無法在網路上多元討論,只能依循特定的文化潛規則。聯合信說道 :「作為藝術創作者,需要大方接受歧異的文化,容忍實驗、冒險,甚至是犯錯的空間,讓創作保有它的可能性」。

▲歐巴馬認為取消文化帶來社會對立。(圖/路透)

前美國總統歐巴馬(Barack Hussein Obama)就明白指出取消文化造成的「正義魔人」危險性,他認為取消文化給予人們評斷他人的權力,讓人們忘記了做錯一件事的人,並非十惡不赦。

歐巴馬在青年高峰會勸告:「That's not activism;that's not bringing about change.」(這不是行動主義,它並不會帶來任何改變。)表示取消文化所帶來的對立風氣,對社會沒有正面影響,應該要仔細判斷而非急於站邊。但此言論也引來批評,認為歐巴馬不尊重個人的言論自由。