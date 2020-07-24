美駐成都總領館成目標是因「西藏」！　陸專家：有兩大關鍵考量

▲中方宣布關閉美駐成都使館，大批公安武警戒備，封鎖周邊道路。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭思楠／綜合報導

美國要求中國駐休士頓領事館72小時內關閉後，大陸今（24日）火速宣布關閉美國駐成都的總領事館回擊。對此，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯認為，選擇美國駐成都總領館作為對等措施的目標，是因為該總領館對於中國西藏事務以及西部地區的軍事部署尤為關注。

他認為，中方主要有兩方面考量，「一是美國駐成都總領館領區包括西藏，該總領館對於西藏事務以及西部地區的軍事部署尤為關注，關閉總領館將削弱美方在這方面開展活動的能力；再者從中方角度看，相較於駐上海、駐廣州總領館等，關閉駐成都總領館對我方在中美經貿活動和交流中的影響整體較少。」

公開資料顯示，美國駐成都總領事館於1985年10月16日開館，領事區包括四川省、雲南省、貴州省、西藏自治區以及重慶市，是四川首家外國領事機構，現任總領事為2017年8月到任的林傑偉（Jim Mullinax）。值得注意的是，1985年為總領館揭牌的是時任美國副總統的老布希（George H.W. Bush）。

據《四川日報》此前報導，美國前駐成都總領事谷立言表示，總領館設立初期僅有6位美國官員和20位中方雇員，目前已成長壯大至190名工作人員的規模。

▲美國駐成都領事館。（圖／翻攝自美國駐成都領事館官網）

此前，美國總統川普曾放話，將考慮關閉更多中國駐美外交機構。對此，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯指出，美方一些人眼下不遺餘力地搞壞中美關係，「眼下不排除美方再關閉一處中國駐美總領館的可能性，對此中方也將視情況繼續反制，至於是繼續對等應對還是採取諸如削減美國駐中國使領館人員等措施，我們可以拭目以待。」

中國今（24）日決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。中國外交部表示，中美之間出現目前的局面，是中方不願看到的，責任完全在美方；中國再次敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。

環球時報總編胡錫進凌晨曾透露，中國將在23日宣佈反制措施，將要求一間美國駐中國領事館關閉。此前，香港南華早報22日報導，目前中國正採取行動，準備要求美方關閉美國駐成都領事館，而不是外界所猜想的香港或澳門領事館。

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