全台夯台中購物節！「花小錢抽豪宅」燒五都網友買爆在地產品　消費額攻14億

▲台中購物節才開跑不到一個月，消費力已達上一屆8成，也帶動五都網友購買台中在地優質產品熱潮。（圖／翻攝自台中購物節官網）

消費中心／綜合報導

今年台灣民眾受到新冠肺炎疫情影響，壓抑已久的消費、旅遊能量大爆發，全台縣市政府為了加大經濟復甦力道，紛紛開辦購物節，結合在地商家與線上平台，祭出各項優惠和抽獎活動。其中台中市政府自7/1起，推出為期兩個月的第二屆台中購物節，表現超亮眼，不光帶動本地消費熱潮，還刮起外縣市網購台中在地優質產品的旋風！台中市經發局表示，線上電商平台「台中專區」累積消費金額已破4600萬，有8成出自外縣市民眾之手，以雙北民眾消費力最高，生活保健類商品則因應疫情仍是最夯品項。

台中市長盧秀燕表示，「2020台中購物節」旨在帶給民眾「好吃！好玩！好買！好划算！好生活！」因此密切與本地店家合作，更和東森購物、PChome企業合推電商平台，便利民眾線上血拼需要和想要的商品。像是首次合作的東森購物，便提供特色農產、美妝保養、伴手美食、旅遊門票、生活用品、3C家電等各式商品，且大方給出3000元東森振興券，還有買一送一、限時折扣等優惠。台中購物節更有獨霸全台的超狂抽獎優惠：自購物節開跑到8/31，只要在台中消費滿500元或是在東森購物網站上進行消費，於台中購物節APP上登錄發票，就有機會成為千萬精品豪宅主人。

▲台中市政府首次與東森購物合作台中購物節活動，網站上農特產、生活保健、美妝休閒等商品琳瑯滿目，搭配買一送一或限時折扣，讓人忍不住手指狂點下單。（圖／翻攝自東森購物）

2020台中購物節人氣暴衝的其中一項重要因素，來自超級有感的抽獎活動，除了最大獎會抽出市價近千萬、位於明星學區的豪宅之外，還有天天抽機車、週週抽10萬現金、雙週抽汽車，台中購物節APP下載超過20萬，加碼抽70吋4K電視，之後還會抽百萬現金獎，房子頭期款立刻有著落。花小錢就有機會得大獎，不僅讓全台各地網友大呼超划算，更燒起五都網購台中在地商品的消費熱潮，電商累積金額逾4600萬，成交商品數近3萬件；五都中報復性消費行徑「最狠」的是來自新北的24%，接著依序是台北15%、高雄14%、桃園11%、台南7%；最熱門產品類別前三名為生活保健、美食特產和休閒美妝。電商平台另推專屬優惠讓民眾再省荷包，像是即日起至7/31至東森購物台中購物節專區下單美妝保健品，就有東森幣最高折抵15%回饋。

▲東森購物台中購物節專區的美妝保健類至7月底前消費，就可享東森幣回饋。（圖／翻攝自東森購物）

台中購物節憑藉優秀在地產品和多種優惠折扣以及強大豪華獎項，拼出超乎預期的經濟成效。自7/1登場後，消費力道之猛至今仍持續攀升，活動截至目前已累積超過210萬張登錄發票及收據，登錄金額超過13.8億元，平均每天登錄破10萬張。台中市經發局表示，今年購物節開跑僅20多天，已超越去年為期40天的8成登錄量，顯見台灣民眾驚人的消費實力和台中購物節迷人的魔力。

台中購物節官網：https://funtaichung.tw/2020shopping

東森購物專區：https://www.etmall.com.tw/XML/content/DMSetting/Final/202007/SP_1115832/w/index.html?linkNameEv1linkName