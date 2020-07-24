　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全台夯台中購物節！「花小錢抽豪宅」燒五都網友買爆在地產品　消費額攻14億

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 三倍券全國最大獎「千萬豪宅」等你入主。（圖／翻攝自台中購物節官網）

▲台中購物節才開跑不到一個月，消費力已達上一屆8成，也帶動五都網友購買台中在地優質產品熱潮。（圖／翻攝自台中購物節官網）

消費中心／綜合報導

今年台灣民眾受到新冠肺炎疫情影響，壓抑已久的消費、旅遊能量大爆發，全台縣市政府為了加大經濟復甦力道，紛紛開辦購物節，結合在地商家與線上平台，祭出各項優惠和抽獎活動。其中台中市政府自7/1起，推出為期兩個月的第二屆台中購物節，表現超亮眼，不光帶動本地消費熱潮，還刮起外縣市網購台中在地優質產品的旋風！台中市經發局表示，線上電商平台「台中專區」累積消費金額已破4600萬，有8成出自外縣市民眾之手，以雙北民眾消費力最高，生活保健類商品則因應疫情仍是最夯品項。

台中市長盧秀燕表示，「2020台中購物節」旨在帶給民眾「好吃！好玩！好買！好划算！好生活！」因此密切與本地店家合作，更和東森購物、PChome企業合推電商平台，便利民眾線上血拼需要和想要的商品。像是首次合作的東森購物，便提供特色農產、美妝保養、伴手美食、旅遊門票、生活用品、3C家電等各式商品，且大方給出3000元東森振興券，還有買一送一、限時折扣等優惠。台中購物節更有獨霸全台的超狂抽獎優惠：自購物節開跑到8/31，只要在台中消費滿500元或是在東森購物網站上進行消費，於台中購物節APP上登錄發票，就有機會成為千萬精品豪宅主人。

▲▼台中,台中購物節,抽獎,豪宅,五都,網友,電商。（圖／翻攝自東森購物）

▲▼台中,台中購物節,抽獎,豪宅,五都,網友,電商。（圖／翻攝自東森購物）

▲台中市政府首次與東森購物合作台中購物節活動，網站上農特產、生活保健、美妝休閒等商品琳瑯滿目，搭配買一送一或限時折扣，讓人忍不住手指狂點下單。（圖／翻攝自東森購物）

2020台中購物節人氣暴衝的其中一項重要因素，來自超級有感的抽獎活動，除了最大獎會抽出市價近千萬、位於明星學區的豪宅之外，還有天天抽機車、週週抽10萬現金、雙週抽汽車，台中購物節APP下載超過20萬，加碼抽70吋4K電視，之後還會抽百萬現金獎，房子頭期款立刻有著落。花小錢就有機會得大獎，不僅讓全台各地網友大呼超划算，更燒起五都網購台中在地商品的消費熱潮，電商累積金額逾4600萬，成交商品數近3萬件；五都中報復性消費行徑「最狠」的是來自新北的24%，接著依序是台北15%、高雄14%、桃園11%、台南7%；最熱門產品類別前三名為生活保健、美食特產和休閒美妝。電商平台另推專屬優惠讓民眾再省荷包，像是即日起至7/31至東森購物台中購物節專區下單美妝保健品，就有東森幣最高折抵15%回饋。

▲▼台中,台中購物節,抽獎,豪宅,五都,網友,電商。（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物台中購物節專區的美妝保健類至7月底前消費，就可享東森幣回饋。（圖／翻攝自東森購物）

台中購物節憑藉優秀在地產品和多種優惠折扣以及強大豪華獎項，拼出超乎預期的經濟成效。自7/1登場後，消費力道之猛至今仍持續攀升，活動截至目前已累積超過210萬張登錄發票及收據，登錄金額超過13.8億元，平均每天登錄破10萬張。台中市經發局表示，今年購物節開跑僅20多天，已超越去年為期40天的8成登錄量，顯見台灣民眾驚人的消費實力和台中購物節迷人的魔力。

台中購物節官網：https://funtaichung.tw/2020shopping
東森購物專區：https://www.etmall.com.tw/XML/content/DMSetting/Final/202007/SP_1115832/w/index.html?linkNameEv1linkName

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
北市驚爆殘虐命案！5煞強押22歲男　他「十指發黑」陳屍瑤山宮
討論度超高10大泡麵！　好市多「浮誇新品」奪第一
健保署宣佈：即起「廢止」8大類差額醫材自費上限
全台最美夜市在這　走進來彷彿到日本
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

振興購物節總整理！台灣最狂「台中購物節」狂撒2000萬　千萬豪宅、汽車送不手軟

東森購物攜手臺北醫學大學推健康飲食調理包　優勢互補共拓美食版圖

討論度超夯10大泡麵出爐　爆紅浮誇新品奪NO1網喊「狂」

全台夯台中購物節！「花小錢抽豪宅」燒五都網友買爆在地產品　消費額攻14億

叫賣哥重出江湖開賣千日陳酒　現場民眾掃光半面牆

給露營新手的入門秘笈！六大基本配備就能全程舒適寫意

新手爸媽必學！寶寶邁向翻身好動期　醫師教你「選對尿布」不崩潰

別再當「臭」男生！每天噴一噴 擄獲女同事芳心

沒搶到還有機會！夢幻「薰衣草紫」口罩明上午7點開賣　下一波新色曝光

一段旅程的悸動　走進石材的大千世界

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

直擊剃羊毛、寶貝球秒變皮卡丘　日藝術家翻轉氣球網：有神快拜

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

東森購物攜手臺北醫學大學推健康飲食調理包　優勢互補共拓美食版圖

討論度超夯10大泡麵出爐　爆紅浮誇新品奪NO1網喊「狂」

全台夯台中購物節！「花小錢抽豪宅」燒五都網友買爆在地產品　消費額攻14億

叫賣哥重出江湖開賣千日陳酒　現場民眾掃光半面牆

給露營新手的入門秘笈！六大基本配備就能全程舒適寫意

新手爸媽必學！寶寶邁向翻身好動期　醫師教你「選對尿布」不崩潰

別再當「臭」男生！每天噴一噴 擄獲女同事芳心

沒搶到還有機會！夢幻「薰衣草紫」口罩明上午7點開賣　下一波新色曝光

一段旅程的悸動　走進石材的大千世界

憲哥、Sandy樂當孩子王！東森得意狗繪畫比賽頒獎互動超萌

柯震東當YouTuber了 　揪蔡昌憲貢寮浮潛…一下海GG「要回東區」

中職／張進德2.5年約加盟富邦　合約總值1226萬、背號69號

今年膽子大明年請婚假！網紅親授初約十大招

嬰靈纏身要到「摩鐵開房除魔」　胸背畫符5度性侵女同事...渣男下場曝

傳奇球星沃錫稱哈登、柯瑞碰不得　「對他們呼吸就變犯規」

新莊運動公園地下停車場動土　力拚2022年6月完工啟用紓解停車需求

Panasonic推「男士美體器」　全身除毛一機搞定，直接水洗好輕鬆

負責川普出行專機　美海陸第一直升機中隊被爆確診

紐約暴風雨「紫光」劈自由女神！ 一教堂大火2人遭閃電擊中

紅棕顯白、裸粉萬用！2020上半年度「熱賣TOP1唇膏」出列

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

消費熱門新聞

台製「貓乾乾」一次1.5kg免費進貢給貓皇

討論度超夯10大泡麵　浮誇新品網喊「狂」

萊爾富夢幻薰衣草紫口罩明開賣

網傳滿80元免運費！熊貓官方回應

「氣炸鍋」怎麼挑？網評「關鍵3要點」

超商加賣5千盒「薰衣紫醫療口罩」

三倍券到手　快把青春露帶回家

戶外運動快速補水超重要

屈臣氏7／23推中衛迷彩色口罩加價購

全台8門市限定！肯德基「南洋沙嗲脆雞」新登場

給露營新手的入門秘笈

叫賣哥重出江湖開賣千日陳酒

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

免藝FUN券！網路書店好康優惠整理一次看

更多熱門

相關新聞

分局長肯定台中是打擊犯罪之都

分局長肯定台中是打擊犯罪之都

第二警分局23日舉行北區守望相助隊常年訓練，分局長蔡元戎除感謝隊員犧牲時間為地方平安做努力，他也強調，台中犯罪率逐年下降為六都第一，今年全般刑案野六都最低，治安有目共睹，是名符其實的「打擊犯罪之都」。

雙蛇高爾夫球場激戰55秒！網羞：快有兒子了

雙蛇高爾夫球場激戰55秒！網羞：快有兒子了

燙金地段　合雄5號花園質感好宅

燙金地段　合雄5號花園質感好宅

網友誘投資比特幣　行員機警聯絡警阻擋男被騙

網友誘投資比特幣　行員機警聯絡警阻擋男被騙

搞大少女肚子！被捕才知「她是親妹」

搞大少女肚子！被捕才知「她是親妹」

關鍵字：

台中台中購物節抽獎豪宅五都網友電商

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

開車來回輾死無辜黑狗　基隆男：好心救牠還被咬

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

IU身材怎維持？吃播影片討論爆掉

專家曝「富人從不買彩券」3理由

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面