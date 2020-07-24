中市警辦守望相助隊常訓　分局長肯定犯罪率逐年降是打擊犯罪之都

▲第二分局長蔡元戎主持守望相助隊常訓，強調台中治安犯罪率逐年降低，都是六都第一。（圖／第二分局提供）

記者李忠憲／台中報導

第二警分局23日舉行北區守望相助隊常年訓練，分局長蔡元戎除感謝隊員犧牲時間為地方平安做努力，他強調，台中犯罪率逐年下降為六都第一，今年全般刑案也是六都最低，治安有目共睹，是名符其實的「打擊犯罪之都」。

昨日晚間，第二警分局在北區區公所6樓禮堂，舉辦「守望相助隊109年度常年訓練」，分局長蔡元戎親自主持訓練中，蔡元戎特別提到，台中市優良治安有目共睹，犯罪率自2017年至2020年逐年下降，均為六都第一。台中市今年1至6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數亦為六都最低。此外，在打擊犯罪上，舉凡「掃黑」、「緝毒」、「打詐」及「肅槍」等重點工作，台中市掃蕩成績均居六都之冠，是名符其實的「打擊犯罪之都」。

▲蔡元戎感謝守望相助隊犧牲時間，協助維持地方平安。（圖／第二分局提供）

蔡元戎說，台中各項治安工作成績亮麗，民眾治安滿意度也逐年上升，尤其是居住社區滿意度，由2011年77.6％到2019年已進步到95.3％，成績6都最佳，顯見台中市治安平穩進步。台中人均應以此為榮並大力宣揚，同時在接獲民調時，給予警察支持與鼓勵。

他接著在常訓會後，就各項治安相關訊息進行現場有獎徵答，獲得隊員們熱烈迴響，紛紛搶答，舉手最快回答者，都能快速正確說出答案，並獲得在場守望相助隊員熱烈掌聲。

蔡元戎也對於北區各守望相助隊的治安夥伴，表達由衷敬意及謝意，感謝他們犧牲與家人相處的時間，一起為地方的平安共同努力。

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