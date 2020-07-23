振興購物節總整理！台灣最狂「台中購物節」狂撒2000萬　千萬豪宅、汽車送不手軟

▲為了復甦經濟，各地政府都推出各種購物節刺激買氣，其中台中購物節豪送明星學區千萬豪宅、汽車、機車堪稱全台最狂。（圖／台中市政府提供）

消費中心／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19）疫情逐漸趨緩，為了復甦經濟，除了振興三倍券引起的國旅大爆發以外，各店家都拿出三倍專屬好康、福袋等，就是希望能將買氣衝上去。而各縣市政府搶商機、人潮也不落人後，結合當地店家祭出「購物節」，《ETtoday新聞雲》特地為大家整理各縣市的購物節優惠資訊，讓大家不僅要替國內經濟復甦貢獻一份力，更要將錢花在刀口上，還有機會抽中超級大獎一圓豪宅夢。

▼台南市政府也推出善化區「輕豪宅」抽獎，只要消費滿200元就有機會一圓豪宅夢。（圖／資料照）



▼台中購物節祭出汽車、豪宅等大獎，就是要讓所有人都來台中玩得開心、買得開心。（圖／台中市政府提供）

在消費門檻上面，幾乎各縣市都打出小額消費就能獲得抽獎資格，門檻集中在300元上下，像是台中購物節、高雄振興嘉年華的500元、新北市則是祭出最低門檻只要200元上網登錄就能參加抽獎，而門檻最高的則為雲林縣振興觀光遊程，消費滿2000元才能有抽獎資格。

在獎項上面，各縣市都是毫不手軟拿出超吸睛的獎項刺激消費，其中台中購物節堪稱全台之最，只要累積消費500元並使用台中購物節App登陸發票後，最大獎會抽出明星學區、市價接近千萬的麗寶豪宅，還有天天抽光陽機車、週週抽10萬現金以及雙週抽裕隆TIDA汽車的獎項，8月底更率先抽100萬現金，讓你有機會輕鬆獲得人生第一桶金。根據台中市政府統計，活動從7月1日開跑至今，登陸消費金額已經累積近4千萬元，許多民眾花小錢就將大獎抱回家。如此「有感」的消費讓台中市長盧秀燕自豪的說，「台中獎項絕對是全國之最，價值超過2,000萬元」，更放話說，「歡迎其他五都加碼跟近。」

新北市政府推出的振興168列車也毫不手軟，創下最低消費門檻，只要消費200元上網登入即可抽獎，超過1萬的獎項等著民眾來抽，最大獎則為高級電動車特斯拉，要讓來新北市消費的民眾開著新車歡樂回家。此外，新北市政府更祭出學生超優惠方案，只要學生將所獲得的振興券用在新北，消費超過3,000元，就能直接抽iPad、iPhone以及AirPods等學生最愛的3C產品，精準鎖定消費族群，創造更大商機。

此外，像是台南購物節也推出消費滿200元抽善化區600萬豪宅、高雄市振興嘉年華則是將獎項金額降低、數量提升，包含天天抽5萬元抵用券、月月抽百萬汽車等，各縣市政府為了復甦經濟無不卯足全力，推出讓民眾覺得「超有感」的獎項，相信再搭配這次三倍振興券的威力，一定能刺激全台消費，讓經濟逐漸復甦。