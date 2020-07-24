老公騙閨蜜：我們吵架了！載進摩鐵「聊聊」卻性侵…人妻見好友崩潰心碎了

▲高雄人夫假借夫妻吵架之名，竟約出老婆閨蜜性侵對方。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人夫2019年間假借與妻子吵架的名義，將妻子閨蜜約出門「聊聊」，卻在對方赴約時，稱擔心酒駕會被臨檢，要求妻子閨蜜一同前往摩鐵，將人騙進房間後隨即伸出狼爪，性侵得逞。法院審理後，認為他利用妻子閨蜜的信任，同時傷害了2個人，談妥賠償又沒履行，最後依強制性交罪判他有期徒刑3年4月，可上訴。

判決指出，阿健（化名）2019年5月11日深夜10時50分許，向妻子的閨蜜小亭（化名）表示，跟老婆吵架想找小亭聊聊，於是雙方約好在一間藥局前見面。孰料，見面之後，阿健用擔心酒後會被警察臨檢為由，要求把車開到汽車旅館。小亭心想自己跟阿健老婆是閨蜜，對方應該不會對她有非分之舉，於是答應一同前往，沒想到酒後卻遭阿健伸出魔爪，強扯下連身洋裝、內衣褲性侵得逞。

小亭事後報警處理，並前往醫院驗傷。橋頭地方法院勘驗各項事證認為，阿健此舉不只利用小亭的信任侵害對方身心，導致小亭需看精神科治療，也違背對妻子的忠貞義務，讓妻子傷心又陷於丈夫與閨蜜之間的兩難境地，他與小亭雖約定以50萬元的賠償金額達成調解，卻沒有在期限內履行，最後依照強制性交罪判阿健有期徒刑3年4月，全案仍可上訴。

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