　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄3線1高階督察拿黑錢驚爆內鬼！他到案前「急接密報」狂刪手機對話

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼高雄督察涉貪。（組合圖／記者吳奕靖翻攝、翻攝Google map）

▲被檢舉的孫姓警官，到案前遭檢調發現有急刪除手機內通話紀錄的行為。（組合圖／記者吳奕靖翻攝、翻攝Google map）

記者黃子倩、徐愷昕／高雄報導

高雄警局一名3線1星的孫姓督察，遭檢舉與一間越南小吃部業者，有不當資金往來，另由於孫男到案前有緊急刪除手機內通訊軟體對話紀錄的行為，高雄地檢署調查時再發現，原來其中還有內鬼在通風報信。目前，檢方認定孫男有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，已聲請羈押，24日下午經高雄地院裁定收押禁見。

孫姓督察遭檢舉於2013年至2014年間，多次要求、收受經營色情營業場所劉姓業者的不法餽贈及招待，以此作為包庇該業者不受警方查緝的對價，經廉政署查辦後，認為他涉嫌重大，24日將他依貪汙治罪條例移送至地檢署偵辦。

目前該案除了還有多位共犯或證人未到案外，高雄地檢署調查時還發現，孫男在到案前有接獲其他內鬼通風報信，急刪除手機內通訊軟體對話紀錄的行為，對此，檢方認為他有湮滅證據或勾串共犯、證人的可能，向法院聲請羈押，而高雄地院於24日下午裁定收押禁見。

針對此事，高雄市警察局表示，本局對員警違法案一向以不掩飾、不庇縱之態度，果斷處理，依法偵辦，並主動發現查處，以展現整飭警察風紀之決心，並要求所有員警應潔身自愛，以達風紀「零容忍」之目標，且本局督察室與警政署政風室，共同配合地檢署檢察官主動偵辦。

►偷偷分享少女秘密！

【相關新聞】

高雄市警局「3線1星督察」...與越南小吃部不當金錢往來！遭收押禁見

快訊／才換新局長就被抄查！廉政署搜索高雄市警局　高階警官疑涉貪遭約談

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
北市驚爆殘虐命案！5煞強押22歲男　他「十指發黑」陳屍瑤山宮
討論度超高10大泡麵！　好市多「浮誇新品」奪第一
健保署宣佈：即起「廢止」8大類差額醫材自費上限
全台最美夜市在這　走進來彷彿到日本
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嬰靈纏身要到「摩鐵開房除魔」　胸背畫符5度性侵女同事...渣男下場曝

北市驚爆殘虐命案！5煞強押22歲男　他「十指發黑」陳屍瑤山宮

高雄3線1高階督察拿黑錢驚爆內鬼！他到案前「急接密報」狂刪手機對話

夫妻同遊三仙台...他內急找廁所竟失蹤　搜尋發現中暑倒臥樹叢

檢察官追汙染河川！意外釣出「違法清運大咖」　324萬公斤廢液早已處理掉

3歲女童「噴槍灌爆肺臟」慘死！法官「2關鍵」判1年10個月　媽氣炸：上訴到底

70歲人夫勾女鄰居開房！他扯：腰痛復發臨時入住…妻見牽手畫面心碎

女考上消防員「身高差1.1公分」遭退訓　法院認消防署違憲判她勝訴

輪胎掉車道上…害大貨車撞破護欄「墜15m橋下」！駕駛頭皮掀起慘死　他下場曝

快訊／台南科技廠女員工「遭化骨水」潑濺！腹部灼傷　緊急送醫救治中

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

直擊剃羊毛、寶貝球秒變皮卡丘　日藝術家翻轉氣球網：有神快拜

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

嬰靈纏身要到「摩鐵開房除魔」　胸背畫符5度性侵女同事...渣男下場曝

北市驚爆殘虐命案！5煞強押22歲男　他「十指發黑」陳屍瑤山宮

高雄3線1高階督察拿黑錢驚爆內鬼！他到案前「急接密報」狂刪手機對話

夫妻同遊三仙台...他內急找廁所竟失蹤　搜尋發現中暑倒臥樹叢

檢察官追汙染河川！意外釣出「違法清運大咖」　324萬公斤廢液早已處理掉

3歲女童「噴槍灌爆肺臟」慘死！法官「2關鍵」判1年10個月　媽氣炸：上訴到底

70歲人夫勾女鄰居開房！他扯：腰痛復發臨時入住…妻見牽手畫面心碎

女考上消防員「身高差1.1公分」遭退訓　法院認消防署違憲判她勝訴

輪胎掉車道上…害大貨車撞破護欄「墜15m橋下」！駕駛頭皮掀起慘死　他下場曝

快訊／台南科技廠女員工「遭化骨水」潑濺！腹部灼傷　緊急送醫救治中

唐榮新總座蔡明洲升任　業界：擁不銹鋼煉鋼及生產專業

被中國要求撤館！美國駐成都總領事竟是「台灣女星」老公

我是護士！年輕女施CPR徒手救回「70多歲斷氣翁」　帥氣離場不求回報

柯震東當YouTuber了 　揪蔡昌憲貢寮浮潛…一下海GG「要回東區」

中職／張進德2.5年約加盟富邦　合約總值1226萬、背號69號

今年膽子大明年請婚假！網紅親授初約十大招

嬰靈纏身要到「摩鐵開房除魔」　胸背畫符5度性侵女同事...渣男下場曝

傳奇球星沃錫稱哈登、柯瑞碰不得　「對他們呼吸就變犯規」

新莊運動公園地下停車場動土　力拚2022年6月完工啟用紓解停車需求

Panasonic推「男士美體器」　全身除毛一機搞定，直接水洗好輕鬆

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

社會熱門新聞

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

開車來回輾死無辜黑狗　基隆男：好心救牠還被咬

他臥舉「遭槓鈴壓頸」腦死　World Gym賠1320萬

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

即／3歲女童「噴槍灌肺」慘死！　父遭判1年10個月

快訊／板橋華江公園1男「胸口插著水果刀」亡

曾華崇涉貪成浮屍　妻子3封簡訊喚不回

即／錢櫃大火！建管處涉貪官員曾華崇陳屍南湖大橋下

即／高雄警局風波停不了！高階警官遭廉政署搜索帶回

《草東》前鼓手曾奪金曲3獎　被搜出大麻毒品

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

嘉義「電人屋」！煮菜要穿雨鞋...1家5口「抖7年」

台南科技廠女員工「腹部遭化骨水」潑濺！

更多熱門

相關新聞

3歲女童噴槍致死！法官2關鍵判1年10個月　媽氣炸

3歲女童噴槍致死！法官2關鍵判1年10個月　媽氣炸

高雄鄺姓男子在2019年1月帶3歲女兒前往加油站洗車，但沒想到女兒卻陳屍副駕，而經鑑定，死因為高壓氣體灌進肺部釀成臟器破裂死亡。女童母親事後出面指控，鄺男事故意殺人，請求法官查明重判，但法官審理後認為，依目前事證無法證明鄺男有殺人犯意，因此依過失致死罪判刑1年10個月。

李眉蓁論文風暴成破口　民眾黨猛攻國民黨

李眉蓁論文風暴成破口　民眾黨猛攻國民黨

陳玉珍批「民進黨雙標」致人於死

陳玉珍批「民進黨雙標」致人於死

高雄市警局「3線1星督察」　收押禁見

高雄市警局「3線1星督察」　收押禁見

李眉蓁「超狂質詢影片」曝！狂捧韓國瑜80秒

李眉蓁「超狂質詢影片」曝！狂捧韓國瑜80秒

關鍵字：

高雄警局督察

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

開車來回輾死無辜黑狗　基隆男：好心救牠還被咬

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

IU身材怎維持？吃播影片討論爆掉

專家曝「富人從不買彩券」3理由

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面