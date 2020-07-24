高雄3線1高階督察拿黑錢驚爆內鬼！他到案前「急接密報」狂刪手機對話

▲被檢舉的孫姓警官，到案前遭檢調發現有急刪除手機內通話紀錄的行為。（組合圖／記者吳奕靖翻攝、翻攝Google map）

記者黃子倩、徐愷昕／高雄報導

高雄警局一名3線1星的孫姓督察，遭檢舉與一間越南小吃部業者，有不當資金往來，另由於孫男到案前有緊急刪除手機內通訊軟體對話紀錄的行為，高雄地檢署調查時再發現，原來其中還有內鬼在通風報信。目前，檢方認定孫男有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，已聲請羈押，24日下午經高雄地院裁定收押禁見。

孫姓督察遭檢舉於2013年至2014年間，多次要求、收受經營色情營業場所劉姓業者的不法餽贈及招待，以此作為包庇該業者不受警方查緝的對價，經廉政署查辦後，認為他涉嫌重大，24日將他依貪汙治罪條例移送至地檢署偵辦。

目前該案除了還有多位共犯或證人未到案外，高雄地檢署調查時還發現，孫男在到案前有接獲其他內鬼通風報信，急刪除手機內通訊軟體對話紀錄的行為，對此，檢方認為他有湮滅證據或勾串共犯、證人的可能，向法院聲請羈押，而高雄地院於24日下午裁定收押禁見。

針對此事，高雄市警察局表示，本局對員警違法案一向以不掩飾、不庇縱之態度，果斷處理，依法偵辦，並主動發現查處，以展現整飭警察風紀之決心，並要求所有員警應潔身自愛，以達風紀「零容忍」之目標，且本局督察室與警政署政風室，共同配合地檢署檢察官主動偵辦。

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