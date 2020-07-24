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輪胎掉車道上…害大貨車撞破護欄「墜15m橋下」！駕駛頭皮掀起慘死　他下場曝

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▲貨車輾輪胎「破高架護欄墜6公尺」頭皮掀起當場亡　警要找「主人」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼他輪胎掉落車道，導致後方大貨車輾過後衝破護欄摔落橋下，貨車駕駛慘死。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者戴若涵／新竹報導

省道台61線快速公路北上62公里處，2019年10月間清晨發生一起死亡車禍！一名53歲董姓男子駕駛大貨車行經該路段時，輾壓到掉落路面上的輪胎，當場失控擦撞中央分隔島，再撞破護欄墜落15公尺高架橋下「頭皮掀起」身亡。車輪脫落在車道的劉姓駕駛驚覺自己闖了大禍，主動向到場員警自首。日前法院判決出爐！

回顧事發經過，42歲的劉男2019年10月17日凌晨5時13分許，開著曳引車沿台61線快速公路高架橋，自台中市往新北市林口區由南往北方向行駛，行經新竹縣新豐鄉台61線北上62公里處時，竟疏於注意，讓曳引車上附掛的半拖車右後側輪胎滾落車道上。

▲貨車輾輪胎「破高架護欄墜6公尺」頭皮掀起當場亡　警要找「主人」。（圖／記者陳凱力翻攝）

此時董男開著大貨車沿台61線由南往北方向駛入高架橋的內側車道，不巧撞上前方劉男所掉落的輪胎，車輛因此失控往左偏擦撞分隔島，接著再往右偏，撞擊外側護欄後，摔落至高架橋下方平面車道。

警消人員獲報到場處理，發現大貨車車頭全毀，董男受困車內，左側頭皮掀起、2隻小腿都開放性骨折，已無生命跡象，緊急出動油壓破壞剪等器材，將董男送醫搶救，但人仍不幸宣告不治，至於肇事的劉男則是主動向到場員警自首。

劉男被依過失致死罪起訴，新竹地方法院勘驗各項事證後認為，劉男開車前沒有妥善檢查車輛，導致輪胎在行駛途中滾落車道釀禍，但審酌他已與董男家屬達成和解，也給付和解金，犯後態度良好，最後依過失致死罪將他判刑5月，得易科罰金15萬元，給予緩刑2年。

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