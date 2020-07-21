UberEats外送員新竹雞排店取餐遭痛毆　求償54萬只拿到1萬原因出爐

記者黃翊婷／綜合報導

官姓UberEats外送員去年8月20日下午5時許騎車前往新竹市某脆皮雞排店取餐，沒想到與姚姓顧客發生口角，遭毆傷頸部，連安全帽也因此損毀，氣得提告求償54萬9051元，但最後僅獲新竹地院法官判賠1萬705元，全案仍可上訴。

官男在判決書中提到，兩人在雞排店起爭執時，姚男不斷徒手毆打、拉扯，就算當時他戴著安全帽，仍遭打到頸部右側挫擦傷，前往醫院治療後在家休養半個月，這段期間的工作損失約為4萬5570元。

▲官男和姚男在雞排店爆發口角。（示意圖／記者許力方攝，與本案無關）

官男聲稱他因為無辜挨打受到驚嚇，害怕出門外送又會再遭遇類似事件，於是連帶求償精神慰撫金50萬元，再加上醫療費用、工作損失以及毀損的安全帽，總計求償54萬9051元。

然而，打人的姚男經過合法通知，並未出庭或是提出任何書狀陳述。新竹地院法官認為，官男主張遭打之後有半個月無法工作，月收入7、8萬元頓時減少一半，但他受到的傷害只是頸部右側挫擦傷，客觀上難認這樣的輕微傷勢會造成不能工作的情形，因此沒有准許工作損失賠償的部分。

法官接著指出，考量到官男未婚單身，目前與母親同住但不需扶養，還有外送員這份穩定的工作，最後判姚男應賠償醫療費用605元、安全帽2100元和精神慰撫金8000元，總計1萬705元較為適當，全案仍可上訴。