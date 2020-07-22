一早出門做志工…雲林19歲男大生騎機車「被曳引車輾過」！臟器破裂慘死

▲雲林19歲男大生騎車出門做志工，卻遭曳引車輾斃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／雲林報導

雲林縣莿桐鄉台1線233公里附近2019年8月初發生一起死亡車禍！一名19歲男大生騎機車出門做志工時，不幸與一輛曳引車發生碰撞，當場被捲入車底輾斃，讓家人悲痛不已。肇事林姓司機事後被依過失致死罪嫌起訴，法院審理後判林男有期徒刑8月，緩刑2年，需向公益機構或團體提供120小時的義務勞務，緩刑期間付保護管束，可上訴。

回顧事發經過，2018年8月4日上午9時58分，林男開著曳引車行經雲林縣莿桐鄉台1線由北往南233公里附近時，在沒有鳴按喇叭2單響或變換燈光一次，等前車減速靠邊或亮方向燈表示允讓的狀況下，就直接駛入慢車道，並從男大生機車右後方準備超車。

此時男大生也沒有注意到後車超車，往右偏行，導致機車車身與曳引車發生碰撞，當場倒地被捲入車底輾壓，受胸廓及骨盆骨折變形、重度體腔及臟器破裂併大量出血等嚴重傷勢身亡。

事發後，男大生表姊也在網路上心痛PO文，向網友徵求行車紀錄器畫面，表示當時表弟是出門要到協會裡當志工，雖然肇事司機有提供行車紀錄器畫面，但仍需其他影像來還原事發經過。

雲林地方法院審酌，林男沒有確實遵守交通安全規則導致事故發生，且男大生才19歲，本來有大好人生，卻因為此事喪命，男大生父母也要承受白髮人送黑髮人的哀慟，犯行重大，但考量林男已經與受害者家屬達成調解，犯後態度尚可，最後依過失致死罪判林男有期徒刑8月，緩刑2年，判決確定後須向符合公益目的的機構或團體，提供120小時的義務勞務，緩刑期間付保護管束。

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