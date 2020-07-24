臉書曝光「踢爆李眉蓁論文抄襲」鐵證！吳佩蓉：去打聽我查弊的決心毅力

▲踢爆李眉蓁論文抄襲，吹哨者吳佩蓉臉書PO出鐵證。（圖／擷取自吳佩蓉臉書）

記者莊智勝／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁因爆出論文抄襲風波，昨（23日）落淚宣布放棄中山大學碩士學位，但整起風暴並未隨著李眉蓁的眼淚止息，反而更掀起名嘴論戰，懷疑整起事件曝光是來自國民黨內鬥。對此，最先踢爆論文抄襲的促轉會副研究員吳佩蓉24日凌晨在臉書PO文，秀出影印李眉蓁論文的發票，「奉勸那些民代與名嘴，稍微去打聽一下我揭弊、查弊的決心與毅力！」

李眉蓁論文抄襲風暴越演越烈，現在更掀起吹哨者是來自國民黨內鬥的陰謀論。最先踢爆李眉蓁論文抄襲的吳佩蓉在臉書PO文表示，針對李雅靜、李眉蓁的論文門事件，有人刻意放出風聲，「想收割也好、內鬥也罷，見縫插針也不無可能，看起來都頗為可笑，躲在暗處的人真這麼神奇？快點站出來或拿出證據讓大家瞧瞧，究竟是哪一位給了我論文或訊息！」

吳佩蓉貼出自己影印李眉蓁論文的發票，「我是在6月23日下午去國圖印資料，調閱李雅靜和李眉蓁的論文，國圖繪有我的進出與借閱紀錄，附圖則是我當天印的資料和買影印卡的發票。」

「我查閱、比對碩士論文，也並非第一次！」吳佩蓉表示，早在去年選舉間，她就曾揪出時任高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬碩論是研究自家開設的維多利亞學校，「奉勸那些民代與名嘴，稍微去打聽一下我揭弊、查弊的決心與毅力，你們甘於成為別人的打手，不經查證就任意指涉，別把台灣人民當塑膠，真以為大家容易被你們唬弄啊？」

▼李眉蓁昨落淚宣布放棄碩士學位。（圖／記者洪正達攝）