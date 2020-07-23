全靠江啟臣一通電話　李眉蓁為論文公開道歉

▲李眉蓁、江啟臣。（合成圖／ETtoday資料照）

文／中央社

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲，國民黨主席江啟臣今天親自致電李眉蓁，力勸公開道歉、放棄學位，為爭議止血，李眉蓁也照此對外表態，黨內人士認為，傷害雖已造成，但不至於讓基本盤崩盤。

高雄市長補選8月15日投票，國民黨風波不斷，先是提名人選引發地方反彈、能否保住高雄市議長寶座仍有變數，又爆發李眉蓁論文涉抄襲，在在影響選情。

李眉蓁論文涉抄襲爭議，國民黨中央一開始定調低調、冷處理，原以為只是政治操作，但後來週刊揭露論文抄襲的篇幅多，黨中央才意識到問題的嚴重性。

李眉蓁第一時間出面召開記者會說明但卻快閃，更扯已故議長許崑源、總統蔡英文等，讓黨內直搖頭，不知該如何為她辯護；黨副秘書長李彥秀今天受訪時也表示，李眉蓁第一時間的回應不是非常好。

黨中央與競選總部聯繫後，李眉蓁昨天下午先是鬆口，對中山大學造成困擾感到抱歉；但此道歉並非針對論文抄襲。

黨內有人將矛頭指向黨主席江啟臣、黨秘書長李乾龍，質疑為何在提名前沒有掌握這些資訊；民進黨也一再質疑曾任教授的江啟臣，是否能容許論文抄襲。

國民黨昨天下午到彰化召開行動中常會，李乾龍私下跟江啟臣說，論文抄襲案「不受控了」，這一席話也意外被電子媒體錄了下來。

為讓爭議止血，江啟臣今天親自致電李眉蓁，力勸公開道歉、主動放棄學位，雖然李眉蓁競選團隊對於是否應該道歉有兩派立場，不過最終李眉蓁開記者會，宣布主動放棄學位。

避談此議題兩天的江啟臣，在李眉蓁今天召開記者會後，隨即在臉書發文表示，他無法接受學術抄襲，支持李眉蓁勇敢面對錯誤。

地方人士為江啟臣緩頰說，雖然黨中央對於此事需要概括承受，若參選人沒有主動揭露，黨事先也很難預料到這樣的情況，既然遇到了，就趕快止血。