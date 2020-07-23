李眉蓁欲自行放棄碩士學位　中山大學說「無法」原因曝光！

▲李眉蓁23日出面道歉，宣布放棄學位。（圖／記者洪正達攝）

文／中央社記者陳至中、陳朝福台北23日電

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲，宣布放棄中山大學碩士學位。中山大學說明，「學位授予法」無自行放棄規範，這是「撤銷的問題」，仍會繼續學術倫理審查，若認定違反學術倫理，可撤銷學位。

李眉蓁在中山大學在職專班的碩士論文涉抄襲，爭議延燒多日，她今天中午召開記者會，發表道歉聲明，並宣布放棄碩士學位。

中山大學隨後指出，依現行「學位授予法」規定取得的學位，並無自行放棄規定，雖然當事人聲明放棄學位，校方仍將秉持公平、公正、客觀、明快原則，儘速完成學術倫理案審定。

校方進一步說明，至於學位並無自行放棄的規範，也就是「無自行放棄的問題」，是「撤銷的問題」，待完成學術倫理案審定，若認定違反學術倫理，最重可撤銷學位，且若指導教授失職，將移送教評會檢討，採更明確課責。

中山大學指出，這起學術倫理案於20日由社會科學院成立審定委員會，送校外專業領域學者審查，請外界目前給予獨立和時間處理。

教育部今天告訴中央社記者，依據「學位授予法」第17條規定，論文、作品、成就證明、書面報告、技術報告或專業實務報告有造假、變造、抄襲、由他人代寫或其他舞弊情事，應予撤銷，並公告註銷已頒給的學位證書。

對於中山大學表示學位不能自行放棄，仍會繼續學術倫理審查，教育部表示，有關學位論文撤銷及學術倫理疑義，尊重大學依「學位授予法」規範處理。

私校工會理事長尤榮輝表示，台灣現行法規中，沒有自我放棄學位這回事。按照「學位授予法」，中山大學接獲檢舉後，應由當事人當年就讀的系所組成委員會審查，做成決議後報給學校，學校再呈報教育部。即便李眉蓁口頭宣布放棄學位，中山大學已接獲檢舉，依法還是要調查。