時力推「關西鐵娘子」出征議員補選　碩士論文當場公開

▲時代力量召開「關西鐵娘子，突破新竹國」，宣布由陳玉蟾參加新竹縣議員補選。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

新竹縣議員吳發仁於今年6月23日清晨病逝，享壽64歲，依照《地方制度法》規定，其遺缺應於3個月內辦理補選，時代力量23日召開記者會，宣布由鹿江教育基金會執行長陳玉蟾代表時力參加議員補選，並當場公開陳玉蟾的碩士論文供大眾檢驗，希望能藉由「關西鐵娘子」的出征「打破新竹國」。

時代力量23日下午召開「關西鐵娘子，突破新竹國」，黨主席徐永明表示，非常高興陳玉蟾能夠加入時代力量的團隊，並代表時力參選新竹縣議員補選，特別是陳玉蟾深耕教育界30多年，且在環保、社區營造、社會運動的參與都相當資深，「我覺得有陳玉蟾的加入，是時代力量的光榮」，陳玉蟾24日也將在時代力量立委邱顯智的陪同下，前往新竹縣選舉委員會登記參選。

▲邱顯智公布陳玉蟾碩士論文。（圖／記者林銘翰攝）



徐永明說，「鐵娘子」本來是指時代力量立委陳椒華，但後來發現其實到處都有鐵娘子，陳玉蟾的俠骨柔情對地方參與非常深，過去也與時力新竹黨部在很多議題上有合作，目前時代力量在新竹縣僅有連郁婷一席議員，未來希望能增加至第二席，更期許能夠組成黨團，且新竹與苗栗的情況相似，很多地方相對需要有一股改革的力量。

邱顯智指出，新竹縣議會總共有36席議員，當中有18席是國民黨籍，另外有2席是民進黨籍，時代力量與綠黨則各只有1席，絕大多數是由國民黨把持，兩席區域立委與縣長則更不用說。邱顯智說，陳玉蟾出身國小老師，期間還參與過各項社會運動，種種經歷皆令他非常敬佩。

▲陳玉蟾簽署2020縣市議員候選人參選承諾書。（圖／記者林銘翰攝）



陳玉蟾表示，自己出生於彰化福興，是個道道地地的閩南人，因為結婚才會來到新竹關西成為客家人，過去在參與許多環境議題時，都感覺自己站在最前面，縣長等政府機關出的力卻似乎不如民間，過程中也讓她更加體悟到要如何改變新竹，以及讓自己關心的地方能夠有所翻轉。

陳玉蟾說，自從去年認識了連郁婷，也才進而接觸到時代力量，她認為自己與時代力量的理念不謀而合，因此在經過非常多的思考後，選擇義無反顧地加入這個大家庭，自己也願意勇敢接受挑戰。

此外，國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲引發爭議，陳玉蟾也在記者會中公開自己的碩士論文，徐永明表示，很多政治人物喜歡攻讀在職專班，對於所有政黨的候選人，這應該是一個正常的標準跟要求，但在台灣政壇長期遭到扭曲，許多人想要藉由學歷凸顯自己，卻反過頭來發現很多問題，他呼籲所有政治人物應誠實面對，「除非把圖書館燒掉，否則論文會長期存在」。

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