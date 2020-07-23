選舉公報已印55萬份！論文抄襲風波李眉蓁放棄碩士學位…市選委會：不會重印

▲李眉蓁正式對外道歉，宣布放棄碩士學位 。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷入論文抄襲風波，先是被吳佩蓉控指抄襲僑委會委員長童振源的論文達4頁，不料，22日又遭周刊踢爆，李眉蓁的碩士論文有多達96%內容幾乎都是抄襲台北大學碩士雷政儒所發表的論文。高雄市選委會證實，李眉蓁所登記的學歷仍是「中山大學碩士」，由於選舉公報已經印製一半，成本約204萬，並沒有打算重新印製。

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，2008年發表碩士論文《台灣對中國大陸之貿易分析》，遭控抄襲自童振源2004年演講稿達4頁，隨後又遭週刊爆料有96%內文是抄襲自雷政儒於2000年發表的碩士論文，甚至連正、異體字、標點符號疏漏都一致，引起社會嘩然。

李眉蓁22日中午緊急親上火線說明，不過對於論文內容交代不清，僅表示，「這次鋪天蓋地，我終於知道韓國瑜韓市長的心情，以及議長許崑源，為何會墜樓輕生！」發言僅短短約1分鐘，並未正面回應論文疑點，也未接受記者提問，隨後快閃離開。23日公開露面後，針對論文風波正式道歉，落淚宣布放棄中山大學碩士學位。

▲高雄市議會第3屆議員選舉公報，李眉蓁學歷登記有中山大學學位。（圖／翻攝自高雄市選舉委員會網站）

2018年李眉蓁參選高雄市左楠區議員，選舉公報上的學歷登載正修技術學院專科部伍年制化學工程科畢業、國立中山大學社會科學院大陸研究所碩士。

由於高雄市長補選日在即，外界好奇選舉公報是否還能看見李眉蓁的學歷資料，對此，高雄市選委會總幹事駱邦吉23日向《ETtoday新聞雲》證實，「選舉公報已經在列印中，李眉蓁議員所登記學歷含中山大學碩士學歷，選舉公報預計印製110萬份，目前約列印一半以上，成本約204萬，『因此不會重新印刷』。」

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