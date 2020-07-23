李眉蓁陷論文風波學位恐不保　陳其邁建議「出來面對」：再合理不過的事

▲陳其邁參訪日月光。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁爆出論文抄襲案，22日雖親上火線說明，但面對媒體提問卻快閃離開，引起中山大學校友不滿，發起連署撤銷李眉蓁碩士學位。對此，民進黨候選人陳其邁23日表示，學生基於維護學校的聲譽，對於李議員要求有更多說明，是再合理不過的事情。

▲李眉蓁23日說明論文爭議。（圖／記者洪正達攝）

李眉蓁陷入論文抄襲風波，遭週刊爆料論文有96%都是抄襲，甚至連正、異體字、標點符號疏漏都一致，引起社會輿論譁然。對此，李眉蓁22日中午緊急親上火線說明，但她表示「感謝一切發生，讓我倍數成長」，更強調總統蔡英文論文疑雲同樣滿天飛，「這次鋪天蓋地，我終於知道韓國瑜韓市長的心情，以及議長許崑源，為何會墜樓輕生！」李眉蓁發言僅短短約1分鐘，並未正面回應論文疑點，也未接受記者提問，隨後快閃離開。

▲中山大學學生連署發起撤銷李眉蓁學位。（圖／記者洪正達翻攝）

中山大學校友及學生22日晚間發起連署，要求校方撤銷李眉蓁碩士學位；陳其邁23日上午參訪日月光半導體大廠，接受媒體訪問時被問及到此事，他表示，「中山大學是我們高雄學術的重鎮，自然而然學術的要求，對於學生或老師，都是有更嚴格的標準，學生基於維護學校的聲譽，對於李議員要求有更多說明，是再合理不過的事情。」

陳其邁建議，「李議員應該要好好地向社會說明清楚這論文到底怎麼來的，高達那麼多的相似度，96%的相似度，我是沒有注意看，不過從媒體報導來看這顯然是有很大的爭議。我鼓勵李議員應該要出來面對，說明清楚這過程到底是怎麼樣，對中山大學和社會有所交代。」