老公偷吃閨蜜「天天上摩鐵」！正宮門外苦守　一見小三暴打扯髮…她腦震盪崩潰

▲人妻抓包丈夫跟好友天天上摩鐵，氣得在門外蹲守，一見人就打，法官判拘役20天。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／台中報導

人妻小慧（化名）因發現丈夫阿峻（化名）與友人小君（化名）每天都會到摩鐵幽會，氣得夥同其他友人蹲守摩鐵外抓姦。某日，小慧見到阿峻帶著小君從房內準備離開，氣得衝上前去找2人理論，並毆打、狂扯小君頭髮，造成小君頭皮鈍傷、手腳擦挫傷，還有腦震盪等。案經小君提告，法官則依傷害罪嫌判小慧拘役20日，得易科罰金2萬元。

判決書指出，阿峻疑似與小君發展出婚外情，還天天上摩鐵幽會，被小慧發現後氣得找來2名友人一同在摩鐵外埋伏抓姦。直到2019年6月17日傍晚4時許，小慧見到2人準備駕車離開，遂立刻衝上前去阻擋，並將坐在副駕駛座的小君拉下車理論

。

孰料，暴怒的小慧竟動手狂歐小君，還狂扯頭髮，甚至推小君撞牆，造成小君頭皮鈍傷、左側手肘擦傷、左側前臂擦傷、右側上臂擦傷、腦震盪等，讓小君嚇得報警提告。

小慧到案後坦承與小君發生衝突，但矢口否認有任何傷害犯行，辯稱，是因為她請小君留在現場等警察，但小君卻執意要離開，還大力推了她一把，讓她撞到牆壁，才反彈撞到她，否認動手打人。

不過，法官審理後並不採信小慧說法，認為她不思理性解決家庭情感上的糾紛，還動手打人，因此將她依傷害罪判拘役20天，得易科罰金2萬元。全案可上訴。

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