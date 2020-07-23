帶9歲女兒上旅館性侵！狼父瞎扯「教她用電腦」重判7年10月

▲女子甜甜（化名）在國中就讀期間，向同學透露小學時遭爸爸性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

男子阿漢與妻離婚後，女兒甜甜（化名）撫養權落在妻子手中。2015年間某日下午，阿漢前去探視女兒時，竟騎車把她載至一旅店性侵，事後被逮時還否認犯行，辯稱是要「教女兒用電腦」。近日法院判決出爐，一審重判他有期徒刑7年10月。全案仍可上訴。

阿漢2013年12月16日與妻離婚，由於女兒撫養權判給媽媽，他想見甜甜時就要另外聯繫。2015年間某日下午，阿漢與女兒相約停車場見面，隨後他竟直接騎機車，載著還在就讀小學四年級的女兒到台中一旅店開房間，在裡頭違反甜甜意願舔她下體，同時要求女兒替他口交。

甜甜升上國中後，一日無意間與同學談起此事，學校輔導老師輾轉得知後，隨即告訴甜甜母親，並陪同他們一起報警向阿漢提告。

▲阿漢（化名）2015年間騎車載女兒至台中某旅店，在房內大膽性侵女兒得逞。（圖／取自免費圖庫pexels）

法庭上，阿漢否認有對女兒伸出狼爪，他辯稱，案發當天女兒表示想要學電腦，他因筆電電量不足，無處可去下才決定至旅店教電腦。阿漢的辯護人則認為，甜甜提出的全是多年前往事，但之後父女倆均有見面，如今甜甜卻突然提出此控訴，動機不禁令人質疑。

台中地院審理時認為，甜甜對案發過程與經過都能清楚描述，且歷經多次偵訊內容也都相當一致，對於一個小女孩來講，除非親身經歷，不然應該難以清晰表述整起事件經過，故判定阿漢犯行屬實，審結依違反家庭暴力防治法之妨害性自主罪重判7年10月。全案仍可上訴。

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