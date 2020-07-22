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爽跟小王同居！老公破門見裸身交疊氣炸　她求饒簽本票…事後反悔：我是被逼的

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▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人妻帶小王回家同居，被丈夫抓包後秒求饒簽下本票，但事後卻指控遭脅迫，請求確認本票債權不存在。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／台中報導

人妻小真（化名）與男子阿倫（化名）發展出婚外情，2人全身赤裸相擁而眠，被小真丈夫阿源（化名）抓包，雙方經調解後，簽立協議書以及100萬元的本票，但小真事後卻指控自己是遭脅迫，於是請求確認本票債權不存在。不過，法官審理後，認為小真拿不出證據證明自己遭脅迫，於是判她敗訴。

根據判決，小真控訴，事發當天，阿源帶著多名徵信社人員闖入她家，她是在徵信社人員以及阿源的脅迫下，簽下不符合事實的協議書以及100萬元本票，而因當時對方人多勢眾，導致她心生畏懼，才被迫配合，因此向法院請求確認本票債權不存在。

對此，阿源表示，因懷疑小真出軌及盜領公司營業款項等，於是收回公司的帳戶存摺印鑑，並獨自搬到公司廠房居住，孰料小真竟不守婦道，長期與阿倫在他所有的房屋內同居通姦，而事發當天，他帶著幾名徵信社人員破門而入，赫見小真跟阿倫2人全身赤裸相擁而眠。

阿源控訴，當天因他已事先報警，待警方到場後，雙方即到派出所製作筆錄，而小真與阿倫也坦承通姦，還乞求他原諒，他於是授權給徵信社人員提出索賠要求也就是小真應將工廠基地所有權移轉給他，而阿倫則應賠償他600萬元。

阿源提到，當天雙方在派出所內幾經協商進2小時，但卻不能達成協議，之後在警方建議下前往附近超商繼續協商後，約1個多小時終於達成和解協議，才簽下和解書及本票，若是過程中小真遭受強暴、威脅，可立刻向警方報案要求保護，怎麼可能忍受這麼長的時間任人脅迫簽本票及和解書。

法官審理期間，針對小真與阿倫裸身相擁而睡調查，而小真辯稱，「當天阿倫與我在三樓按摩，我在家本來就一絲不掛，阿倫在做按摩，所以一絲不掛。」、「我在外面的廁所，被推回房間門口，我本來從以前都是習慣裸睡，阿倫當時確實裸體。影片上面確實有一張按摩床，阿倫也會來幫忙按摩，當天我們有先開會，後來我很累」等語。另外，小真還稱，阿倫當時是跟她承租房屋等。

對此，法官認為，依照常理，一般異性朋友關係不可能裸體共處一室，況且小真還是有夫之婦，而承租房屋部分，小真並未能舉證證明，也無法證明當天是在按摩，且縱使真的在按摩也沒有必要裸體。此外，針對小真控訴遭脅迫一事，她也無法拿出證據，法官最後判小真敗訴。全案可上訴。

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