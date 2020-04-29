肯定竹市第一線民政人員辛勞　林智堅頒發獎勵金

▲新竹市長林智堅慰勞第一線民政處人員。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為因應武漢肺炎疫情，新竹市區公所里幹事們自農曆年初一，出現首位居家檢疫個案到現在，連續三個月幾乎24小時待命，共執行2500多名個案的關懷作業。香山區的廖婉吟是第一個接手個案的里幹事，十分能理解檢疫者的心中煎熬，曾有個案在醫院等待檢驗結果時哭著打給他，他也耐心安撫，就像他們的親人好友一樣，甚至有個案感動地對他說「我兒子都沒那麼常打給我」！新竹市長林智堅今（29）日特地前往香山區公所，頒發獎勵金，也感謝大家堅守崗位，守護市民健康！

林智堅表示，新竹市大年初一出現首例居家檢疫個案、在2月23日成立居家關懷中心之後，也準備豐富的居家關懷包和多家影音娛樂平台帳號供申請，市府也成立108人小組進駐健保特約藥局，近期更招募志工協助包裝口罩，與大家站在一起拚防疫。特別感謝全市57位里幹事及第一線民政人員的付出，疫情雖趨緩但不能鬆懈，期待能盡快恢復正常的生活。

民政處表示，接手第一位個案的是香山區最年輕里幹事廖婉吟，從大年初一到現在已96天沒休假，曾經單日接到38件個案、也是單區累積個案數最多里幹事。廖婉吟說，剛開始難免有反彈聲浪，只能一一耐心溝通，久了以後這些對象就像家人朋友，很能感同身受他們心中的煎熬。曾經有一名個案在醫院等待檢驗，因為太害怕所以打給他哭訴，他也不斷安慰和開導對方，還好最後結果是陰性，讓兩人都鬆了一口氣。

廖婉吟也說，手機必須24小時保持暢通，曾經深夜接到電話，就馬上跟警察前往檢疫者家裡探訪，關心對方的狀況，這樣盡心盡力的陪伴與付出，還曾讓檢疫者接起電話時開玩笑說「我兒子都沒那麼常打給我」！而香山區彭瀞慧里幹事知道居家關懷對象生日，還專程買了小蛋糕，祝福關懷對象「生日快樂」，讓對方十分感動。

民政處表示，里幹事業務包山包海，防疫期間更辛苦，要除了發送關懷包，還要協助民眾領藥或提出各項申請，總計打了超過5萬通電話。里幹事黃創港服務的轄區里民多達8,310多人，規模龐大，曾經一天打了90多通電話的他，形容這是「擔任公職30年來最艱難的任務」，但即便講到內耳發炎、頭腦暈眩，依然要堅守岡位。

民政處倪處長說明，民政處自1月25日接到內政部民政司電子郵件指示，啟動本市第一位居家檢疫個案關懷，內政部每日將檢疫名單通報民政處，由民政處依區分派給區公所，指派里幹事追蹤關懷個案14天，自2月15日起由疾管署將入境旅客資料每小時匯入防疫系統，轄區里幹事可隨時上系統檢視派案情形，即時關懷個案。

香山區區長林柏志表示，新竹市已累計2500多名居家檢疫個案，其中香山區400多名，區內里幹事連續三個月幾乎沒有休假，剛開始執行個案關懷，里幹事只有配戴口罩及酒精，進行個案的電訪及家訪；隨著疫情升溫，里幹事還需至個案家中進行防疫手機定位，致贈關懷包、協助領藥、補發居家檢疫通知書等各項協助工作。也感謝市府購置防護面罩、手套等防護裝備，讓里幹事執行任務時不必擔心，並補助里幹事每月電話費及發放加班費，減輕里幹事的經濟負擔。

民政處表示，民眾自疫情流行地區入境後，由檢疫地點之里幹事追蹤關懷個案健康情形14天，期間由里幹事每日1到2次電話關懷個案健康情形，並不定期家訪。自1月25日起至4月27日止，本市總計通報個案計2,500多案，最高峰時，本市單日追蹤個案高達880多名，里幹事一天至少要打3、40通電話，除此之外，平時的里政各項工作仍需持續進行，讓里幹事工作量暴增，承受十分大的壓力，但為了防疫工作，每位里幹事仍兢兢業業的執行各項任務，市府也以最嚴謹的態度防疫，呼籲民眾配合政策、不用過度擔心。