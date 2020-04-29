　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

肯定竹市第一線民政人員辛勞　林智堅頒發獎勵金

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹市長林智堅慰勞第一線民政處人員。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅慰勞第一線民政處人員。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為因應武漢肺炎疫情，新竹市區公所里幹事們自農曆年初一，出現首位居家檢疫個案到現在，連續三個月幾乎24小時待命，共執行2500多名個案的關懷作業。香山區的廖婉吟是第一個接手個案的里幹事，十分能理解檢疫者的心中煎熬，曾有個案在醫院等待檢驗結果時哭著打給他，他也耐心安撫，就像他們的親人好友一樣，甚至有個案感動地對他說「我兒子都沒那麼常打給我」！新竹市長林智堅今（29）日特地前往香山區公所，頒發獎勵金，也感謝大家堅守崗位，守護市民健康！

林智堅表示，新竹市大年初一出現首例居家檢疫個案、在2月23日成立居家關懷中心之後，也準備豐富的居家關懷包和多家影音娛樂平台帳號供申請，市府也成立108人小組進駐健保特約藥局，近期更招募志工協助包裝口罩，與大家站在一起拚防疫。特別感謝全市57位里幹事及第一線民政人員的付出，疫情雖趨緩但不能鬆懈，期待能盡快恢復正常的生活。

民政處表示，接手第一位個案的是香山區最年輕里幹事廖婉吟，從大年初一到現在已96天沒休假，曾經單日接到38件個案、也是單區累積個案數最多里幹事。廖婉吟說，剛開始難免有反彈聲浪，只能一一耐心溝通，久了以後這些對象就像家人朋友，很能感同身受他們心中的煎熬。曾經有一名個案在醫院等待檢驗，因為太害怕所以打給他哭訴，他也不斷安慰和開導對方，還好最後結果是陰性，讓兩人都鬆了一口氣。

廖婉吟也說，手機必須24小時保持暢通，曾經深夜接到電話，就馬上跟警察前往檢疫者家裡探訪，關心對方的狀況，這樣盡心盡力的陪伴與付出，還曾讓檢疫者接起電話時開玩笑說「我兒子都沒那麼常打給我」！而香山區彭瀞慧里幹事知道居家關懷對象生日，還專程買了小蛋糕，祝福關懷對象「生日快樂」，讓對方十分感動。

民政處表示，里幹事業務包山包海，防疫期間更辛苦，要除了發送關懷包，還要協助民眾領藥或提出各項申請，總計打了超過5萬通電話。里幹事黃創港服務的轄區里民多達8,310多人，規模龐大，曾經一天打了90多通電話的他，形容這是「擔任公職30年來最艱難的任務」，但即便講到內耳發炎、頭腦暈眩，依然要堅守岡位。

民政處倪處長說明，民政處自1月25日接到內政部民政司電子郵件指示，啟動本市第一位居家檢疫個案關懷，內政部每日將檢疫名單通報民政處，由民政處依區分派給區公所，指派里幹事追蹤關懷個案14天，自2月15日起由疾管署將入境旅客資料每小時匯入防疫系統，轄區里幹事可隨時上系統檢視派案情形，即時關懷個案。

香山區區長林柏志表示，新竹市已累計2500多名居家檢疫個案，其中香山區400多名，區內里幹事連續三個月幾乎沒有休假，剛開始執行個案關懷，里幹事只有配戴口罩及酒精，進行個案的電訪及家訪；隨著疫情升溫，里幹事還需至個案家中進行防疫手機定位，致贈關懷包、協助領藥、補發居家檢疫通知書等各項協助工作。也感謝市府購置防護面罩、手套等防護裝備，讓里幹事執行任務時不必擔心，並補助里幹事每月電話費及發放加班費，減輕里幹事的經濟負擔。

民政處表示，民眾自疫情流行地區入境後，由檢疫地點之里幹事追蹤關懷個案健康情形14天，期間由里幹事每日1到2次電話關懷個案健康情形，並不定期家訪。自1月25日起至4月27日止，本市總計通報個案計2,500多案，最高峰時，本市單日追蹤個案高達880多名，里幹事一天至少要打3、40通電話，除此之外，平時的里政各項工作仍需持續進行，讓里幹事工作量暴增，承受十分大的壓力，但為了防疫工作，每位里幹事仍兢兢業業的執行各項任務，市府也以最嚴謹的態度防疫，呼籲民眾配合政策、不用過度擔心。

ET快訊
快訊／輕生中尉手心寫人名原因曝光！269旅3軍官暫停職務調查
快訊／台南青年路平交道事故　機車騎士遭區間列車撞死
網爆辛龍罹癌...林心如收養4歲女兒霓霓　經紀公司氣炸回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

協助失業者職訓找工作　南投開辦網路社群行銷經營班

避免51連假旅遊人多群聚　南投縣府實施風景區人流管制措施

搶救青椒農大作戰　台東縣府發動內部及各機關動支持

肯定竹市第一線民政人員辛勞　林智堅頒發獎勵金

鐵花新聚落實施社交距離　五一連假起管制新措施

彩繪祈福天燈升空　共同「手」護創世植物人

51連假人流管制　南投市「天空之橋」猴探井遊憩區準備好了！

林佳龍說黃偉哲抨擊不是針對中央　黃偉哲：是善意討論！

台南地政、公所聯手「越視界」服務再升級　黃偉哲期待讓市民更便利更有效率

插管治療時可防飛沫　南投醫院獲贈插管防護箱

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

融化！阿金「緊抱小被被」滾動　露幸福臉萌暈網：快抱緊處理❤

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

協助失業者職訓找工作　南投開辦網路社群行銷經營班

避免51連假旅遊人多群聚　南投縣府實施風景區人流管制措施

搶救青椒農大作戰　台東縣府發動內部及各機關動支持

肯定竹市第一線民政人員辛勞　林智堅頒發獎勵金

鐵花新聚落實施社交距離　五一連假起管制新措施

彩繪祈福天燈升空　共同「手」護創世植物人

51連假人流管制　南投市「天空之橋」猴探井遊憩區準備好了！

林佳龍說黃偉哲抨擊不是針對中央　黃偉哲：是善意討論！

台南地政、公所聯手「越視界」服務再升級　黃偉哲期待讓市民更便利更有效率

插管治療時可防飛沫　南投醫院獲贈插管防護箱

不斷更新／林泓育適時敲安　樂天首局領先富邦

徐乃麟曝「羅志祥經濟狀況」大陸鈔票大把賺：走過必留痕跡

不斷更新／洛奇控球不穩、蘇緯達二壘安　首局兄弟1比0統一

中職／林智勝要戴培峰別自責　養傷期間樂當球評

EXO伯賢「3年前願望實現」驚喜合作臉紅的思春期　5月回歸大戰「神仙合唱」再+1

SBL冠軍賽／全面封堵蔣淯安？　台啤可同招反制基恩

91萬人搶辦勞保局3萬補貼　8成民眾受惠、逼近預估名額

瑩碩去年EPS 0.56元！配發現金股利0.25元　取得抗思覺失調藥證Q2上市

小兔寶認錯媽！草地巧遇拉拉「深情凝望5秒」　療癒氛圍融化網友心

外籍移工語言不通難融入！邀千人捐「學習包」助台灣基層隊友

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

地方熱門新聞

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

莆田基隆店開2年熄燈　美食天堂掰了

突襲！享溫馨KTV警報沒響遭令停業

已婚離職員警稱單身　對女騙財色

直播天王拍賣保時捷　250萬全捐流浪動協

安心即時上工放寬雲嘉南符合資格率逾93％

今年報稅　新增同婚配偶

賓士車直撞小貨車　險衝進店家釀禍

不補助老人健保　民眾多付5千元

昇恆昌和大園農會舉行特賣　買氣旺

公園烤肉爭議多　市議員黃家齊關切

違規停車台南人最討厭

南投鹿谷小半天推「賞螢茶席」

大林路機車道縮減出「撞」況

更多熱門

相關新聞

竹市2013年來首見三胞胎

竹市2013年來首見三胞胎

新竹市自從2013年後即未有三胞胎誕生，今(2020)年今年2月新竹市東區35歲謝維哲、陳麗慧夫妻，傳來好消息，平安誕下三(女)胞胎，是竹市2013年來首見，新竹市長林智堅偕同民政處長倪冠勛至謝宅分享難得的喜悅，並親自送上10萬元生育津貼及榮獲德國紅點設計獎的新生兒奶瓶禮盒以表祝福。同為三寶爸的林智堅市長與他們分享育兒經驗，暖心祝福三胞胎「乖乖長大」，並表示新竹市居民不斷增加，更將在6、7月間邁入45萬人口，是一座年輕有活力的宜居城市。

竹市府清明法會提前辦

竹市府清明法會提前辦

竹市府攜手宗教界暫停大型活動

竹市府攜手宗教界暫停大型活動

竹市府新竹地方法院攜手視訊諮詢

竹市府新竹地方法院攜手視訊諮詢

竹市府3月初完成公墓除草

竹市府3月初完成公墓除草

關鍵字：

新竹市民政處

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

周揚青親上火線止血！

快訊／羅志祥沉默6天發聲了！

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

南韓：金與正將成官方接班人

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

更多

最夯影音

更多
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面