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「天問一號」明年2月抵達火星　火星車具全方位探測

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▲▼ 天問一號。（圖／路透）

▲ 陸首架火星探測器「天問一號」今（23日）發射升空。（圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

中國大陸火星探測器「天問一號」於23日在海南島東北海岸中國文昌航天發射場，由長征五號遙四運載火箭成功發射升空，將執行大陸首次的火星探測任務，目標是環繞火星、著陸和巡視探測。

22日「天問一號」1:1著陸平台和火星車正式對外發布，據央視網報導，大陸首台火星車高度約185公分，重量達到240公斤左右。豎立在前端的桅桿頂端有幫助火星車避開障礙來實施前行即時探測的全景相機，還有識別礦物質成分的多光譜相機。

車上還裝有四個太陽能板，能使火星車在火星上依靠太陽能來獲得能源。此外，火星車還配有探測雷達、磁場探測儀和氣象測量儀等，可對火星進行全方位的探測。

▲▼影／陸火星探測「天問一號」探測器升空！預計7個月後抵達火星周圍。（圖／央視新聞）

▲▼ 大陸火星探測「天問一號」探測器升空。（圖／央視新聞，下同）

預估火星探測器發射升空後，飛行約7個月，將在2021年2月到達火星引力勢場以內，之後再經過火星的捕獲到達火星，屆時火星車將會停留約90個火星日（約地球上的3個多月），執行巡視表面、分析物質類型分佈與地質結構，以及探測火星氣象環境等多重任務。

▲▼影／陸火星探測「天問一號」探測器升空！預計7個月後抵達火星周圍。（圖／央視新聞）

中國首次火星探測任務新聞發言人、國家航天局探月與航天工程中心副主任劉彤傑表示，此次火星探測任務的科學目標，主要是實現對火星形貌與地質構造特徵、火星表面土壤特徵與水冰分佈、火星表面物質組成、火星大氣電離層及表面氣候與環境特徵、火星物理場與內部結構等的研究。

事實上，近年來國際上除了美、俄以外，也越來越多國家紛紛投入了宇宙探索的行列，本月20日，阿拉伯聯合大公國的第一個火星探測器「希望號」，也由日本三菱重工業公司H-2A運載火箭在日本九州鹿兒島縣發射升空。

▼「天問一號」將在明年2月抵達火星

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