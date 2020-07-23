迎接全民運！花蓮積極整備場館　田徑場全面翻修打造五星級

▲花蓮縣立田徑場館自去年5月進行大規模重整翻修。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為打造全國最優質的運動場館，提供全國來到花蓮參賽之選手有個舒適、美觀的環境，花蓮縣政府相關局處展開各項全民運事前籌備工作，縣長徐榛蔚率領環保局長兼代教育處長饒忠與工程單位前往花蓮田徑場進行會勘，徐榛蔚也針對周邊環境綠美化、場館地板高壓水洗、階梯磁磚鋪設以及壓克力面板重整提供建議。

這次花蓮縣舉辦全民運場館共有四座，田徑場整修亦是工程項目中的重點工作，這次花蓮縣立田徑場地整建工程包含外側地坪，以及外牆飾面與石材高壓水刀沖洗、水溝面高調整、聖火台點火設備外觀整修以及看台東西側欄杆換新、外圍噴水池改建等，徐榛蔚一一細心檢視整修情況，並要求工程品質盡善盡美，除提升視覺美感外，更要讓選手與來到花蓮的所有好朋友們使用安心。

▲縣長徐榛蔚表示，除要求工程品質盡善盡美，提升視覺美感外，更要讓選手與來到花蓮的所有好朋友們使用安心。

花蓮縣立田徑場館整建工程自去年5月開工至今，針對看台區欄杆換新、除鏽油漆；2F露台區、外側牆面粉刷、外側地坪鋪設AC、水溝內側鋪設高壓磚等進行大規模重整，預計今年9月完工，更要搶先在花蓮全民運之前讓大家享受到全新的運動場館，徐縣長也說，場館翻新與整建期間也感謝大家的體諒，整修工作完成在即，屆時花蓮縣立田徑場將會帶給大家耳目一新之感！

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