全民運選手愛上花蓮！徐榛蔚美化賽場環境　雜木雜草都不放過

▲徐榛蔚前往國福運動園區巡視滑輪溜冰場及棒壘球場興建工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

迎接全民運花蓮縣政府全面動起來，運動場館環境皆緊鑼密鼓進行整建，期待以嶄新的面貌呈現在大家面前。縣長徐榛蔚3日前往國福運動園區巡視滑輪溜冰場及棒壘球場興建工程，同時針對美化運動場地給予諸多建議，除了提供運動選手最好的比賽場地之外，更提供運動的鄉親們更舒適的視覺饗宴。

▲工程團隊簡報工程進度。

徐榛蔚在教育處代理處長饒忠、建設處長鄧子榆及行政暨研考處副處長葉俊麟等人的陪同下進行會勘，並由工程團隊於整建場地周邊解說。考量選手生理需求，徐榛蔚建議應增設廁所及休息區提供選手方便；另外也責成建設處定期整治滑輪溜冰場及棒壘球場周邊雜木及雜草，並於選手休息區栽種草皮綠美化，盼能讓民眾耳目一新，增添綠意盎然氛圍。工程團隊除了將依建議改善之外，更承諾場地興建工程將如期完工，也請選手期待未來比賽場地的新風貌。

▲徐榛蔚為工程團隊加油打氣。

徐榛蔚相當重視此10月17日在花蓮舉行的全民運動會，日前更成立全民運動會籌備處，公布賽會主題LOGO、主視覺以及吉祥物，也規劃各項賽事籌備工作，從硬體到軟體設備，舉凡動線規劃、運動設施與設備、場館配置等，就是要讓選手有最優質的賽事體驗，讓喜愛運動的全國各地朋友，享受在花蓮比賽的過程，邀請各位鄉親屆時共同以歡喜心迎接遠從各地而來的嘉賓，讓他們感受花蓮人的熱情；也歡迎全台各地的朋友到花蓮感受好山、好水、好人情。

花蓮縣府歡迎全台灣運動好手以及遊客於10月17日至22日全民運動會期間造訪花蓮旅遊，享受花蓮之美。

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